Şimşek'ten işsizlik oranına yorum 'Son 12 yılın en düşüğü'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2024 yılında işsizlik oranının yüzde 8,7 seviyesinde gerçekleştiğini ve bu oranın son 12 yılın en düşük işsizlik oranı olduğunu belirtti.

Bu olumlu gelişme, iş gücü piyasasında iyileşme sinyalleri verirken, ekonomik büyümenin de istikrarlı bir şekilde devam ettiğini gösteriyor.

İşsizlik oranındaki bu düşüş, istihdam yaratma politikalarının etkili bir şekilde uygulanmasının bir sonucu olarak değerlendiriliyor.

Ayrıca, özel sektör yatırımlarının artması ve ekonomik reformların hayata geçirilmesi de bu başarıda önemli rol oynadı. Gelecek dönemlerde de işsizlik oranının daha da düşmesi bekleniyor, bu da ekonomik kalkınmanın sürdürülebilirliği açısından umut verici bir gelişme olarak kabul ediliyor.