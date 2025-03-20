Operasyon sonrası Merkez Bankası'ndan döviz hamlesi

Merkez Bankası, piyasalardaki dalgalanmanın ardından harekete geçti. Bu adım, piyasa istikrarını sağlamak ve döviz kurlarındaki oynaklıkları kontrol altına almak amacıyla atıldı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan açıklamada,

"Döviz piyasasının sağlıklı çalışması, döviz kurlarında gözlenebilecek oynaklıkların engellenmesi ve döviz likiditesinin dengelenmesi amacıyla TCMB nezdinde Türk Lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine başlanacaktır."

denildi.

Türk Lirası Uzlaşmalı Vadeli Döviz Satım İşlemleri

Bu işlemlerle birlikte, döviz kurlarındaki dalgalanmaların önüne geçilmesi ve likidite dengesi sağlanması hedefleniyor. TCMB'nin bu hamlesi, piyasa oyuncuları tarafından dikkatle izleniyor. Merkez Bankası'nın bu tür adımları, ekonomik istikrar açısından büyük önem taşıyor.Özellikle son dönemde döviz piyasalarında yaşanan hareketlilik, böyle bir müdahaleyi gerekli kılmış olabilir. Uzmanlar, bu tür düzenlemelerin piyasa güvenini artırabileceğini belirtiyor. Bu nedenle, TCMB'nin aldığı kararlar, ekonomik göstergeler üzerinde olumlu etki yaratabilir.

Bu açıklama, piyasa aktörleri tarafından dikkatle takip ediliyor. Geçtiğimiz günlerde dolar/TL 41,64 ve euro/TL 44,88 seviyelerine ulaşarak rekor kırmıştı. Bu durum karşısında Merkez Bankası, döviz satışı yaparak kurdaki yükselişi frenlemeyi başardı.