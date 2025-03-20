Kredi Kartı Kullanımı Şubatta Yüzde 50 Arttı

Operasyon sonrası Merkez Bankası'ndan döviz hamlesi
Operasyon sonrası Merkez Bankası'ndan döviz hamlesi
İBB'ye büyük yolsuzluk ve terör operasyonu: İfade işlemleri başladı
İBB'ye büyük yolsuzluk ve terör operasyonu: İfade işlemleri başladı
Şimşek'ten işsizlik oranına yorum 'Son 12 yılın en düşüğü'
Şimşek'ten işsizlik oranına yorum 'Son 12 yılın en düşüğü'
2024 yılı işsizlik rakamları açıklandı!
2024 yılı işsizlik rakamları açıklandı!
Sosyal Medyada Provokatif Paylaşımlara 37 Gözaltı
Sosyal Medyada Provokatif Paylaşımlara 37 Gözaltı
İzmir'de FETÖ Operasyonu: 9 Polis Gözaltında
İzmir'de FETÖ Operasyonu: 9 Polis Gözaltında
572 Milyon TL Değerinde Uyuşturucu Yakalandı
572 Milyon TL Değerinde Uyuşturucu Yakalandı
Meteoroloji'den Kuvvetli Yağış ve Buzlanma Uyarısı
Meteoroloji'den Kuvvetli Yağış ve Buzlanma Uyarısı
Düşük gelirlilere 'mikro' sigorta
Düşük gelirlilere 'mikro' sigorta
14 ilde eğitime ara verildi
14 ilde eğitime ara verildi
Yapay Zeka ile Vergi Denetiminde Yeni Dönem Başlıyor
Yapay Zeka ile Vergi Denetiminde Yeni Dönem Başlıyor
MGK bugün toplanacak
MGK bugün toplanacak
Google'ın algoritma değişikliği TBMM'de görüşülecek
Google'ın algoritma değişikliği TBMM'de görüşülecek
SPK'dan Borsada İşlem Gören Şirketler İçin Yeni Adım
SPK'dan Borsada İşlem Gören Şirketler İçin Yeni Adım
İmamoğlu'nun ortağı olduğu inşaat şirketine el konuldu
İmamoğlu'nun ortağı olduğu inşaat şirketine el konuldu
Ali Nuhoğlu 40 milyon TL'yle kaçarken yakalandı
Ali Nuhoğlu 40 milyon TL'yle kaçarken yakalandı
DMM'den 'Morgan Stanley, Borsa İstanbul'dan çekildi' iddialarına açıklama
DMM'den 'Morgan Stanley, Borsa İstanbul'dan çekildi' iddialarına açıklama
Erdoğan: Fahiş fiyatla mücadelemiz sürecek
Erdoğan: Fahiş fiyatla mücadelemiz sürecek
İmamoğlu ve İBB'ye yönelik soruşturmanın detayları
İmamoğlu ve İBB'ye yönelik soruşturmanın detayları
İmamoğlu ile 27 kişinin diploması neden iptal edildi?
İmamoğlu ile 27 kişinin diploması neden iptal edildi?
RTÜK, İBB soruşturmalarına ilişkin yayınları incelemeye aldı
RTÜK, İBB soruşturmalarına ilişkin yayınları incelemeye aldı
Borsa günü sert düşüşle tamamladı
Borsa günü sert düşüşle tamamladı
Dolar ve avro günü rekorla tamamladı
Dolar ve avro günü rekorla tamamladı
'İmamoğlu ve gözaltındakilerin ilaçları verilmedi' iddiası yalanlandı
'İmamoğlu ve gözaltındakilerin ilaçları verilmedi' iddiası yalanlandı
Genel Kurul, CHP'li vekillerin protestosu nedeniyle kapandı
Genel Kurul, CHP'li vekillerin protestosu nedeniyle kapandı
Gezi soruşturması derinleşiyor: İsmail Saymaz gözaltına alındı
Gezi soruşturması derinleşiyor: İsmail Saymaz gözaltına alındı
Bakan Tunç: Bağımsız Yargıya Saygı Gösterilmeli
Bakan Tunç: Bağımsız Yargıya Saygı Gösterilmeli
Bakan Bolat, esnaflara kredi müjdesinin detaylarını anlattı
Bakan Bolat, esnaflara kredi müjdesinin detaylarını anlattı
Can Akın Çağlar da gözaltı listesinde
Can Akın Çağlar da gözaltı listesinde
Bakan Kacır: Otomotiv Üretimi 1 Milyonu Aştı
Bakan Kacır: Otomotiv Üretimi 1 Milyonu Aştı
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Kredi Kartı Kullanımı Şubatta Yüzde 50 Arttı

Şubat ayında kredi kartı, banka kartı ve ön ödemeli kartlarla yapılan ödemeler geçen yıla göre yüzde 50 artarak 1,5 trilyon lirayı aştı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Mart 2025 11:04, Son Güncelleme : 20 Mart 2025 11:01
Yazdır
Kredi Kartı Kullanımı Şubatta Yüzde 50 Arttı

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlarla yapılan işlemler, geçtiğimiz yılın şubat ayına kıyasla önemli bir artış gösterdi. Bankalararası Kart Merkezi (BKM) tarafından açıklanan verilere göre, Türkiye'de kredi kartı sayısı 131,2 milyon, banka kartı sayısı 196,9 milyon ve ön ödemeli kart sayısı 114,5 milyona ulaştı. Bu sayılar, geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında kredi kartlarında yüzde 9, banka kartlarında yüzde 3 ve ön ödemeli kartlarda yüzde 25 artış olduğunu gösteriyor. Toplam kart sayısı ise yüzde 10 artarak 442,6 milyona ulaştı.

Kartlarla Yapılan Toplam Ödeme Tutarı

Şubat ayında kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlarla yapılan toplam ödeme tutarı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 50 artarak 1 trilyon 522,8 milyar lira oldu. Bu tutarın 1 trilyon 288,2 milyar lirası kredi kartlarıyla, 203,6 milyar lirası banka kartlarıyla ve 31 milyar lirası ön ödemeli kartlarla gerçekleştirildi. Kredi kartlarıyla yapılan ödemeler yüzde 53 büyüme gösterirken, banka kartlarıyla yapılan ödemeler yüzde 35 ve ön ödemeli kartlarla yapılan ödemeler yüzde 63 oranında arttı.

Temassız Ödemelerin Artışı

Mağaza içi işlemlerde temassız ödeme kullanımı da artış gösterdi. Şubat ayında yapılan her 5 kartlı ödemeden 4'ü temassız olarak gerçekleşti. Temassız ödeme sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artarak 938,9 milyona yükseldi. Temassız ödeme tutarı ise yüzde 66 artışla 482 milyar liraya ulaştı.

İnternetten Kartlı Ödemelerin Payı

İnternetten yapılan kartlı ödemeler de önemli bir artış kaydetti. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 51 artarak 443,9 milyar liraya ulaştı. İnternetten yapılan kartlı ödemelerin toplam içindeki payı ise yüzde 29 oldu. İnternetten kartlı ödeme sayısı yüzde 2 artarak 208 milyona çıktı ve bu rakam toplam ödemelerin yüzde 15'ini oluşturdu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber