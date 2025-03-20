Kredi Kartı Kullanımı Şubatta Yüzde 50 Arttı

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlarla yapılan işlemler, geçtiğimiz yılın şubat ayına kıyasla önemli bir artış gösterdi. Bankalararası Kart Merkezi (BKM) tarafından açıklanan verilere göre, Türkiye'de kredi kartı sayısı 131,2 milyon, banka kartı sayısı 196,9 milyon ve ön ödemeli kart sayısı 114,5 milyona ulaştı. Bu sayılar, geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında kredi kartlarında yüzde 9, banka kartlarında yüzde 3 ve ön ödemeli kartlarda yüzde 25 artış olduğunu gösteriyor. Toplam kart sayısı ise yüzde 10 artarak 442,6 milyona ulaştı.

Kartlarla Yapılan Toplam Ödeme Tutarı

Şubat ayında kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlarla yapılan toplam ödeme tutarı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 50 artarak 1 trilyon 522,8 milyar lira oldu. Bu tutarın 1 trilyon 288,2 milyar lirası kredi kartlarıyla, 203,6 milyar lirası banka kartlarıyla ve 31 milyar lirası ön ödemeli kartlarla gerçekleştirildi. Kredi kartlarıyla yapılan ödemeler yüzde 53 büyüme gösterirken, banka kartlarıyla yapılan ödemeler yüzde 35 ve ön ödemeli kartlarla yapılan ödemeler yüzde 63 oranında arttı.

Temassız Ödemelerin Artışı

Mağaza içi işlemlerde temassız ödeme kullanımı da artış gösterdi. Şubat ayında yapılan her 5 kartlı ödemeden 4'ü temassız olarak gerçekleşti. Temassız ödeme sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artarak 938,9 milyona yükseldi. Temassız ödeme tutarı ise yüzde 66 artışla 482 milyar liraya ulaştı.

İnternetten Kartlı Ödemelerin Payı

İnternetten yapılan kartlı ödemeler de önemli bir artış kaydetti. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 51 artarak 443,9 milyar liraya ulaştı. İnternetten yapılan kartlı ödemelerin toplam içindeki payı ise yüzde 29 oldu. İnternetten kartlı ödeme sayısı yüzde 2 artarak 208 milyona çıktı ve bu rakam toplam ödemelerin yüzde 15'ini oluşturdu.