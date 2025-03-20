Polis Baskınıyla Horoz Dövüşüne Darbe: 1.5 Milyon TL Ceza

Mersin'de polis ekiplerinin iki aylık teknik ve fiziki takibi sonucunda, "horoz dövüşü" üzerinden bahis oynatılan iş yerlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 162 kişiye yaklaşık 1 milyon 500 bin lira ceza kesildi. Aynı zamanda 38 kümes hayvanı koruma altına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, dövüştürülen horozlar üzerinden bahis oynatan ve oynayanlara yönelik kapsamlı bir çalışma başlattı. Ahlak Büro Amirliği ile Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekiplerinin iki ay süren teknik ve fiziki takibi sonucu suçun işlendiği üç iş yeri belirlendi.

Operasyon Detayları ve Sonuçları

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Akdeniz ve Tarsus ilçelerindeki adreslere düzenlenen operasyonlarda suçüstü yakalanan 162 kişiye yaklaşık 1 milyon 500 bin lira ceza kesildi. Ekipler, üç işletmenin sahibi hakkında "kumar oynanmasına yer ve imkan sağlama" suçundan ve 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu gereği işlem yaptı.

Ruhsatsız Kıraathanede Horoz Dövüşü

Tarsus ilçesindeki operasyonda, bir kıraathanede "horoz dövüşü" için ring oluşturulduğu, bazı kişilerin ringde hakemlik yaparak bahis oynattığı ortaya çıkarıldı. Ruhsatsız olduğu belirlenen kıraathane mühürlendi.

38 Horoz Koruma Altına Alındı

Ekiplerin üç iş yerindeki incelemesinde uygunsuz koşullarda ve kafeslerde tutulan 38 horoz bulundu. Kümes hayvanları, Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi bünyesindeki Tarsus Doğa Parkı'na götürüldü.

Operasyonlar Polis Kamerasında

Kentte bahis oynatılan adreslere gerçekleştirilen operasyonlar polis kamerasınca görüntülendi. Görüntülerde, bahisçilerin horozların dövüştürüldüğü ring çevresinde toplanması, ekiplerin baskın yaptığını gören bazı şüphelilerin gizlenmeye ve kaçmaya çalışması yer aldı.