Polatlı'da Doktorun Cinsel Saldırı Davasında Yeni Gelişme

ANKARA'nın Polatlı ilçesinde özel bir hastanede görev yapan Dr. S.F.H., tıbbi sekreteri S.Y.'ye yönelik cinsel saldırı suçlamasıyla karşı karşıya kaldı. Bu dava kapsamında tutuksuz yargılanan Dr. S.F.H., yurt dışında doktorluk yapma planını belirterek adli kontrolünün kaldırılmasını talep etti. Ancak mahkeme, adli kontrol tedbirinin devam etmesine karar verdi. S.Y.'nin avukatı, bu talebe sert bir şekilde tepki gösterdi.

Dr. S.F.H.'nin Cinsel Saldırı Suçlaması

Polatlı'da özel bir hastanede tıbbi sekreter olarak çalışan S.Y., Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. S.F.H.'nin kendisine sözlü ve fiziksel cinsel saldırıda bulunduğunu iddia ederek suç duyurusunda bulundu. Savcılık soruşturması kapsamında gözaltına alınan Dr. S.F.H., tutuklanması talebiyle sevk edildiği nöbetçi hakimlik tarafından adli kontrolle serbest bırakıldı. Soruşturmanın sonunda, Dr. S.F.H. hakkında 'Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı' suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanarak dava açıldı.

Yargılama Süreci

Hakkında yurt dışına çıkış yasağı bulunan sanık, Polatlı Asliye Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz yargılanmaya başlandı. Duruşmada sanık doktor, mağdur sekreter ve taraf avukatları hazır bulundu. Sanık doktor S.F.H., savunmasında suçlamaları reddederek, tıbbi sekreterin işini düzgün yapamadığını ve bu nedenle kendisine iftirada bulunduğunu ileri sürdü. Sanık avukatı ise müvekkilinin yurt dışında doktorluk yapacağını belirterek, adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını talep etti.

Müşteki Avukatının Tepkisi

S.Y.'nin avukatı Meltem Banko, doktorun yurt dışında çalışma talebine tepki göstererek, bu talebin kabul edilemez olduğunu ifade etti. Avukat Banko, sanığın ciddi bir suçla karşı karşıya kalmasına rağmen nasıl yurt dışında doktorluk yapabileceğini sorguladı ve müvekkilinin psikolojisinin çok kötü olduğunu belirtti. Ayrıca, müvekkilinin haklı nedenle iş akdini feshettiğini ve Polatlı'da yaşamak istemediğini dile getirdi. Meltem Banko, Türk adaletine güvendiklerini ve sanığın en ağır cezayı alması için ellerinden geleni yapacaklarını vurguladı.