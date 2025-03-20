Yavaş: 'Hepimiz Sandığa Gideceğiz ve Tepkimizi Göstereceğiz'

ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Sarıyer'deki evinde Dilek İmamoğlu'nu ziyaret etti. Mansur Yavaş, 'CHP'de para sayma görüntüleri' ve 'Kent uzlaşısı' soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'na moral vermek amacıyla ziyarette bulundu.

Sığınacağımız Tek Liman Hukuktur

ABB Başkanı Mansur Yavaş, "Hukuksuzluk karşısında üzgünler tabii ama çok moralliler. İnşallah sağ salim eve dönmesini bekliyorlar. Bizler de gereken desteği vereceğiz. Ailece kendilerine destek veriyoruz. Sadece kendi ailemiz değil, bütün CHP ailesi ve bütün Türk milleti yaşananları görüyor. Mutlaka onlar da kalben de olsa destekte bulunacaklardır. İnşallah hukuk işler. Tek temennimiz o çünkü Türkiye'de siyasallaşmış bir yargı var. En azından yargının vereceği kararlarla bu konuda da güven vermesi lazım. Bekliyoruz yine de güveneceğimiz tek yer, sığınacağımız tek liman hukuktur. İnşallah gereği yapılır. Üzücü olan şudur; daha önce Ekrem Bey 2-3 defa ifadeye çağrılmıştır ve koşarak gitmiştir. Yine aynısı yapılabilirdi. Sanki bir terörist yakalanıyor gibi 20 kadar araçla gelinip evin bu şekilde aranması ve apar topar götürülmesi hiç uygun düşmemiştir. Hukuken de uygun değildir. Davet edilseydi Ekrem Bey giderdi. İnşallah artık hukukun geçerli olduğu zamanlara hep beraber kavuşacağız" diye konuştu.

Hepimiz Sandığa Gideceğiz ve Tepkilerimizi Göstereceğiz

Yavaş, "Akşam vakti de Saraçhane'deyiz. Özgür Bey ile beraber yine aynı şekilde miting yapılacak. Herkes kalbinden geçenleri ve protestolarını akşam bildirecek. Cumhurbaşkanı adaylığını konuşacak süreçte değiliz. Şu an bunların yeri değil. Henüz Genel Başkan ile görüşmedim ama sandıkları kuruyorlar. Ben dahil hepimiz sandığa gideceğiz ve güçlü bir şekilde tepkilerimizi göstereceğiz" dedi.Bu gelişmeler ışığında, Mansur Yavaş ve CHP üyeleri, hukukun üstünlüğüne olan inançlarını koruyarak, demokratik tepkilerini sandıkta göstermeyi planlıyorlar.