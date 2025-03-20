Yılmaz: İşsizlik 2012 Sonrası En Düşük Seviyede
2024 yılında işsizlik oranı yüzde 8,7'ye düşerek OVP hedeflerini aşacak ve bu durum 2012 sonrası en düşük seviyeyi işaret edecek.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 20 Mart 2025 12:35, Son Güncelleme : 20 Mart 2025 12:36
Türkiye ekonomisi son yıllarda önemli bir dönüşüm süreci yaşamaktadır. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın belirttiği gibi, işsizlik oranının 2024 yılında yüzde 8,7'ye inmesi, ekonomik iyileşmenin önemli bir göstergesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu durum, Orta Vadeli Program (OVP) hedeflerinin de ötesinde bir başarı olarak değerlendirilmektedir. İşsizlik oranının 2012 sonrası en düşük seviyeye gerilemesi, istihdam politikalarının etkinliğini göstermektedir. Ekonomik büyümenin sürdürülebilirliği için bu tür olumlu gelişmelerin devam etmesi büyük önem taşımaktadır.