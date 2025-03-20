Kırşehir'de Uyuşturucu Operasyonunda 7 Kişi Tutuklandı

Kırşehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında titiz bir çalışma yürüttü. Operasyona narkotik köpekleri ve dron desteğiyle çok sayıda personel katıldı.

Operasyonun Detayları

Operasyonda M.E, İ.I, G.K, N.G, E.Ü, H.H, R.K. ve O.Ö. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Adliye Süreci

Emniyetteki işlemlerinin ardından Kırşehir Adliyesi'ne sevk edilen zanlılardan O.Ö, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Diğer şüpheliler ise çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.