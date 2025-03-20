Şanlıurfa'da Beşiz Bebek Sevinci

Şanlıurfa'da iki erkek çocuk sahibi Ahmet ve Şemse Felhan çiftinin beşiz bebekleri dünyaya geldi. İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Şemse Felhan (27), gebeliğinin 9. haftasında gittiği Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki kontrollerde beşiz çocuğa hamile olduğunu öğrendi. Doktorların nezaretinde hamilelik süreci dikkatle izlenen Şemse Felhan, gebeliğinin 27. haftasında Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Derya Uyan Hendem ve Op. Dr. Adem Dilek gözetiminde gerçekleştirilen doğumla 2'si kız 5 bebek dünyaya getirdi.

Bebeklerin Sağlık Durumu

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doç. Dr. Derya Uyan Hendem, bebeklerin sağlıklı bir şekilde doğduğunu belirterek, "Bebekler şu anda yeni doğan yoğun bakım ünitesinde yatıyor, genel sağlık durumları iyi. Ancak erken doğum nedeniyle riskleri var, bu nedenle takibini yapıyoruz. Umarım anne ve bebekler sağlıklı bir şekilde taburcu olur." ifadelerini kullandı.

Anne Felhan'ın Teşekkürleri

Anne Felhan da bu süreçte bebeklerin takibini yapan doktorlara ve sağlık personeline teşekkür etti.