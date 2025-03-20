Kız öğrenci yurdunda hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Üniversite Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir öğrenci yurdunda hırsızlık suçunun işlendiğinin ihbar edilmesi üzerine çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde, bir şahsın öğrenci yurduna kendisini mutfak çalışanı olarak tanıtarak içeri girdiği, öğrencilerin kaldığı 4 odadan cüzdan ve bir miktar para çaldığı tespit edildi. Ekipler, kimliğini belirledikleri M.K'yi gözaltına aldı. Şüphelinin çeşitli suçlardan toplam 21 kaydı olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Öte yandan yurt güvenlik görevlisi hakkında da idari soruşturma başlatıldığı öğrenildi.