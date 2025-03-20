Afyonkarahisar'da Cinayet: Baba Oğul Kavgası Ölümle Bitti

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde meydana gelen üzücü bir olayda, babasını bıçaklayarak öldüren zanlı gözaltına alındı. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen H.U. (27), Ortapınar köyündeki evinde uyuyan babası Ö.U.'yu (52) bıçakladı. Olayın ihbar edilmesi üzerine sağlık ve jandarma ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, ne yazık ki Ö.U.'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Ö.U.'nun cenazesi, otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri ise devam ediyor.

Olayın Detayları

Zanlının psikolojik sorunları olduğu öne sürülüyor.

Olay, Ortapınar köyünde gerçekleşti.

Ö.U. uyurken bıçaklandı.

İhbarın ardından sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine ulaştı.

Zanlının Durumu

Gözaltına alınan zanlının jandarma tarafından sorgusu sürüyor. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, zanlının psikolojik durumu da incelemeye alındı. Toplumda büyük bir üzüntüye neden olan bu olay, yetkililer tarafından titizlikle araştırılıyor.



