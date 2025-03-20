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Rekabet Kurulu, Teknosa ve MediaMarkt'a Soruşturma Açtı

Rekabet Kurulu, Fakir ve satıcıları hakkında soruşturma başlattı. Kanun ihlali olup olmadığı incelenecek.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Mart 2025 14:01, Son Güncelleme : 20 Mart 2025 14:02
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Rekabet Kurulu, Teknosa ve MediaMarkt'a Soruşturma Açtı

Rekabet Kurulu, Teknosa İç ve Dış Tic. AŞ (Teknosa), Vatan Bilgisayar San. ve Tic. AŞ (Vatan Bilgisayar) ve Media Markt Turkey Tic. Ltd. Şti. (MediaMarkt) ile Fakir Elektrikli Ev Aletleri Dış Ticaret AŞ (Fakir) hakkında soruşturma açılmasını kararlaştırdı. Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kurul, küçük ev aletleri sektöründe faaliyet gösteren Fakir'in, yeniden satıcılarının satış fiyatlarını tespit etmek ve internet satışlarını kısıtlamak suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediği iddiasına yönelik yürüttüğü ön araştırmayı karara bağladı.

Fakir'e Yönelik İddialar ve Soruşturma

Elde edilen bilgi ve bulgular doğrultusunda Fakir'e yönelik iddiaların tespit edilmesi amacıyla soruşturma açan kurul, Fakir aracılığıyla Teknosa, Vatan Bilgisayar ve MediaMarkt arasında dolaylı bilgi değişimi yapılarak kanunun ihlal edilip edilmediğinin tespiti amacıyla bu şirketlere de soruşturma açılmasına karar verdi.

Soruşturma Kararlarının Anlamı

Bu arada, kurulca alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ya da teşebbüs birliklerinin kanunu ihlal ettiği ve yaptırımla karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları anlamına gelmiyor. Soruşturmanın amacı, iddiaların detaylı bir şekilde incelenmesi ve gerçeğin ortaya çıkarılmasıdır. Bu süreç, hem tüketicilerin hem de piyasadaki diğer aktörlerin haklarının korunması açısından büyük önem taşımaktadır.

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