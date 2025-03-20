Adıyaman'da Jandarma Operasyonu: 14 Kişi Gözaltında

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor. Operasyonun detayları ve gelişmeleri kamuoyuyla paylaşılmaya devam edilecek.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çeşitli uyuşturucu maddeler ve aparatlar ele geçirildi:

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı. Gölbaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışması kapsamında harekete geçti. Uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilerin yakalanması için 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon sonucunda 14 şüpheli gözaltına alındı.

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