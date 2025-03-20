Adıyaman'da Jandarma Operasyonu: 14 Kişi Gözaltında
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 14 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda metamfetamin, bonzai ham maddesi, kenevir tohumu, esrar ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 20 Mart 2025 14:08, Son Güncelleme : 20 Mart 2025 14:06
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı. Gölbaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışması kapsamında harekete geçti. Uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilerin yakalanması için 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon sonucunda 14 şüpheli gözaltına alındı.
Operasyonda Ele Geçirilen Maddeler
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çeşitli uyuşturucu maddeler ve aparatlar ele geçirildi:
- 14 gram metamfetamin
- 66 gram bonzai ham maddesi
- 2 gram kenevir tohumu
- 2 gram esrar
- 14 uyuşturucu kullanma aparatı
- 2 ruhsatsız tabanca
- 1 dedektör
Gözaltı Süreci Devam Ediyor
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor. Operasyonun detayları ve gelişmeleri kamuoyuyla paylaşılmaya devam edilecek.