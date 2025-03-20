KKM ve katılma hesapları 800 milyar TL'nin altına düştü

Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarındaki düşüş sürüyor.

Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 825,4 milyar TL'den 798,8 milyar TL'ye geriledi.

Aynı haftada krediler 17 trilyon 60,7 milyar TL'den 17 trilyon 251,2 milyar TL'ye, mevduat 19 trilyon 997,3 milyar TL'den 20 trilyon 428,4 milyar TL'ye çıktı.

Tüketici kredileri 2 trilyon 122,5 milyar TL'den 2 trilyon 157,1 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 1 trilyon 895 milyar TL'den 1 trilyon 907,6 milyar TL'ye yükseldi.

Takipteki alacaklar ise 339,1 milyar TL'den 341,7 milyar TL'ye çıktı.