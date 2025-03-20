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Genel Kurul, karar yeter sayısı bulunamadığı için kapandı

TBMM Genel Kurulu, karar yeter sayısı bulunamadığı için kapandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Mart 2025 19:00, Son Güncelleme : 20 Mart 2025 18:57
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Genel Kurul, karar yeter sayısı bulunamadığı için kapandı

Genel Kurulda, Yeni Yol Partisi'nin "demokrasi"ye ilişkin grup önerisi görüşüldü.

Grup önerisi üzerinde söz alan Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Mehmet Emin Ekmen, adalete güvenin düştüğünü savundu.

Son dönemlerdeki bazı soruşturmaları eleştiren Ekmen, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarının içeriklerinin sosyal medyada yer aldığını, bunun doğru olmadığını söyledi.

İYİ Parti Antalya Milletvekili Uğur Poyraz da iktidarın devam etmesine yönelik süreç yürütüldüğünü, bunun yargı eliyle yapılmak istendiğini ileri sürdü.

DEM Parti Van Milletvekili Gülcan Kaçmaz Sayyiğit de bazı belediyelere yapılan görevlendirmelerle, İBB'ye yönelik soruşturmaları eleştirdi.

"Kent uzlaşasını" hedef almanın, yerel seçimlerdeki yenilginin hazımsızlığı olduğunu öne süren Sayyiğit, yaşananların vatandaşların ümidini kırdığını kaydetti.

Sayyiğit, demokratik siyaset için mücadeleye etmeyi sürdüreceklerini vurguladı.

- "Hükümet, milli iradeyi gasbetmek istiyor"

CHP Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak da iktidarın kendi gibi düşünmeyenleri hedef aldığını ileri sürdü.

İmamoğlu'nun diplomasının hukuka aykırı elinden alındığını savunan Öztrak, yürütülen soruşturma kapsamında da İmamoğlu'nun terör örgütüne yardım etmekle suçlandığını aktardı. Öztrak, "Hükümet, milletimizin tertemiz oylarıyla kazandığımız İBB'ye kayyum atayarak milli iradeyi gasbetmek istiyor." dedi.

Öztrak, emeklilere asgari ücret kadar bayram ikramiyesi verilmesini istedi.

- "İddiaların soruşturulması değil, soruşturulmaması gayri hukukidir"

AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu da İstanbul Başsavcılığının, İBB'ye yönelik soruşturmalarla ilgili açıklama yaptığını, bu açıklamada, "haksız kazanç sağlandığına yönelik tespitlerde bulunulduğuna" yer verildiğini ifade etti.

Açıklamada, suçların MASAK raporları ve tanık beyanlarıyla tespit edildiğinin belirtildiğini aktaran Uslu, şunları kaydetti:

"Başsavcılığın ortaya koyduğu iddialarda da 'para kule' olaylarında da ciddi iddialar var. Bu iddiaların soruşturulması değil, soruşturulmaması gayri hukukidir. Hiç kimse, hiçbir görevli ayrıcalığa sahip değildir. Türk yargısı suç kabul edilen hususlarda soruşturma da kovuşturma da yapacaktır. Bize düşen, Türk adaletine güvenmek, soruşturmaların sonucunu beklemektir. Soruşturmayı etkilemeye yönelik hareketler kabul edilemez. Soruşturma sürecini hükümetimizle, Cumhurbaşkanımızla, yürütmeyle ilişkilendirmek haddini de hukuku da bilmemektedir."

Öneri görüşüldüğü sırada milletvekilleri arasında tartışmalar yaşandı. Tartışmalar, verilen aralarda da devam etti.

Yeni Yol Partisinin grup önerisinin oylamasında üç kez karar yeter sayısı bulunamaması üzerine TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, birleşimi, 25 Mart Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere kapattı.

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