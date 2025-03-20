Ulaştırma Bakanı Pulathane Bulvarı Projesini İnceledi
Ulaştırma Bakanı Pulathane Bulvarı Projesini İnceledi
AK Parti'den gözaltılara yönelik ilk açıklama
AK Parti'den gözaltılara yönelik ilk açıklama
Rekabet Kurulu, Teknosa ve MediaMarkt'a Soruşturma Açtı
Rekabet Kurulu, Teknosa ve MediaMarkt'a Soruşturma Açtı
Bakanlık 687 Şehit Yakını ve Gaziyi Kamuya Atadı
Bakanlık 687 Şehit Yakını ve Gaziyi Kamuya Atadı
Otizmli Öğrenciye Darp İddiası: Sözleşmeli Öğretmen Açığa Alındı
Otizmli Öğrenciye Darp İddiası: Sözleşmeli Öğretmen Açığa Alındı
MSB: PKK'nın Kendini Feshetmesi Gerekiyor
MSB: PKK'nın Kendini Feshetmesi Gerekiyor
Arzum'a rekabet soruşturması açıldı
Arzum'a rekabet soruşturması açıldı
Operasyon sonrası Merkez Bankası'ndan döviz hamlesi
Operasyon sonrası Merkez Bankası'ndan döviz hamlesi
İBB'ye büyük yolsuzluk ve terör operasyonu: İfade işlemleri başladı
İBB'ye büyük yolsuzluk ve terör operasyonu: İfade işlemleri başladı
Şimşek'ten işsizlik oranına yorum 'Son 12 yılın en düşüğü'
Şimşek'ten işsizlik oranına yorum 'Son 12 yılın en düşüğü'
2024 yılı işsizlik rakamları açıklandı!
2024 yılı işsizlik rakamları açıklandı!
Sosyal Medyada Provokatif Paylaşımlara 37 Gözaltı
Sosyal Medyada Provokatif Paylaşımlara 37 Gözaltı
İzmir'de FETÖ Operasyonu: 9 Polis Gözaltında
İzmir'de FETÖ Operasyonu: 9 Polis Gözaltında
572 Milyon TL Değerinde Uyuşturucu Yakalandı
572 Milyon TL Değerinde Uyuşturucu Yakalandı
Meteoroloji'den Kuvvetli Yağış ve Buzlanma Uyarısı
Meteoroloji'den Kuvvetli Yağış ve Buzlanma Uyarısı
Düşük gelirlilere 'mikro' sigorta
Düşük gelirlilere 'mikro' sigorta
14 ilde eğitime ara verildi
14 ilde eğitime ara verildi
Yapay Zeka ile Vergi Denetiminde Yeni Dönem Başlıyor
Yapay Zeka ile Vergi Denetiminde Yeni Dönem Başlıyor
MGK bugün toplanacak
MGK bugün toplanacak
Google'ın algoritma değişikliği TBMM'de görüşülecek
Google'ın algoritma değişikliği TBMM'de görüşülecek
SPK'dan Borsada İşlem Gören Şirketler İçin Yeni Adım
SPK'dan Borsada İşlem Gören Şirketler İçin Yeni Adım
İmamoğlu'nun ortağı olduğu inşaat şirketine el konuldu
İmamoğlu'nun ortağı olduğu inşaat şirketine el konuldu
Ali Nuhoğlu 40 milyon TL'yle kaçarken yakalandı
Ali Nuhoğlu 40 milyon TL'yle kaçarken yakalandı
DMM'den 'Morgan Stanley, Borsa İstanbul'dan çekildi' iddialarına açıklama
DMM'den 'Morgan Stanley, Borsa İstanbul'dan çekildi' iddialarına açıklama
Erdoğan: Fahiş fiyatla mücadelemiz sürecek
Erdoğan: Fahiş fiyatla mücadelemiz sürecek
İmamoğlu ve İBB'ye yönelik soruşturmanın detayları
İmamoğlu ve İBB'ye yönelik soruşturmanın detayları
İmamoğlu ile 27 kişinin diploması neden iptal edildi?
İmamoğlu ile 27 kişinin diploması neden iptal edildi?
RTÜK, İBB soruşturmalarına ilişkin yayınları incelemeye aldı
RTÜK, İBB soruşturmalarına ilişkin yayınları incelemeye aldı
Borsa günü sert düşüşle tamamladı
Borsa günü sert düşüşle tamamladı
Dolar ve avro günü rekorla tamamladı
Dolar ve avro günü rekorla tamamladı
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Ulaştırma Bakanı Pulathane Bulvarı Projesini İnceledi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Pulathane Bulvarı projesinin 8 kilometresinin tamamlandığını duyurdu.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 20 Mart 2025 15:10, Son Güncelleme : 20 Mart 2025 15:12
Yazdır
Ulaştırma Bakanı Pulathane Bulvarı Projesini İnceledi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Pulathane Bulvarı projesi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Akçaabat'ın Yıldızlı Mahallesi'nden başlayarak Yenimahalle'de sona erecek olan bu proje, yaklaşık 10 kilometre uzunluğunda ve üç kesim halinde yürütülmektedir. Bakan Uraloğlu, projenin 1'inci ve 2'nci kesimlerinin tamamlandığını ve toplamda 8 kilometrelik bir kısmın bitirildiğini belirtti. Bu proje, Akçaabat şehir içi trafiğinin düzenlenmesi ve Giresun-Trabzon Devlet Sahil Yolu üzerinden yoğunluğun azaltılması amacıyla hayata geçirilmektedir.

Akçaabat'ın Trafik Sorunlarına Çözüm

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Samsun'dan Sarp'a kadar olan şehir geçişlerinde Akçaabat'ın en yoğun noktalardan biri olduğunu vurguladı. Sahil Yolu'nun 3 gidiş ve 3 geliş olmak üzere toplam 6 şeritli olmasına rağmen, günlük trafik yoğunluğunun 40-50 binler seviyesinde olduğunu belirtti. Bu nedenle Pulathane Bulvarı, Akçaabat'ın güney bölümündeki yerleşim yerlerinin kullanımı ve doğu-batı aksındaki ulaşımın sağlanması amacıyla alternatif bir yol olarak değerlendirilmektedir.

Yeni Alt Geçit Projesi

Bakan Uraloğlu, Akçaabat Belediyesi ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile birlikte trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla yeni bir alt geçit projesi başlattıklarını duyurdu. Kamulaştırma işlemlerinin tamamlanmasının ardından bu projenin hızla hayata geçirileceğini ifade etti. Alt geçit projesi, transit gidenlerin daha rahat bir şekilde geçiş yapabilmesini sağlarken, Akçaabatlılar ve çevredeki sürücüler için de daha kısa yoldan güneye ulaşım imkanı sunacaktır.

  • Akçaabat'ın Yıldızlı Mahallesi'nden başlayan proje, Yenimahalle'de sona ermektedir.
  • Yaklaşık 10 kilometrelik bir uzunluğa sahip olan bu proje, üç kesim halinde yürütülmektedir.
  • 1'inci ve 2'nci kesimlerin tamamlanmasıyla toplamda 8 kilometrelik kısım bitirilmiştir.

Bakan Uraloğlu, projelerin kısa zamanda tamamlanarak hizmete açılacağını ve bu sayede Akçaabat'ın trafik sorunlarının önemli ölçüde çözüme kavuşacağını belirtti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber