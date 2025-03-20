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Bakan Tekin yanıtladı: Ara tatil seminerleri nasıl olacak?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Bu yıl öğretmen arkadaşlarımızın bayram tatillerinin bölünmesini istemiyoruz. Arkadaşlarımız bu bayramda aileleriyle güzel vakit geçirsinler diye elektronik ortamda uzaktan eğitimle mesleki çalışma sürecini tamamlamış olacaklar." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Mart 2025 19:48, Son Güncelleme : 20 Mart 2025 19:51
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Bakan Tekin yanıtladı: Ara tatil seminerleri nasıl olacak?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ÖğretmenİZ YouTube kanalında canlı yayına katıldı, öğretmenlerin sorularını yanıtladı. Her ayın ilk cumartesi günü Öğretmen Odası Buluşmaları düzenleyerek, öğretmenlerle bir araya geldiklerini anımsatan Tekin, bu programların Bakanlık'ta alınan kararların birçoğunun zeminini oluşturduğunu belirtti.

Özel Okul Öğretmenleri İçin Milli Eğitim Akademisi Eğitimi


Özel okulda görev yapan öğretmenler, Milli Eğitim Akademisinde eğitim alabilecek mi?
sorusuna karşılık Tekin, Akademinin, eğitim planlamak isteyen bütün özel ve kamu kurum ile kuruluşlarına hizmet vereceğini söyledi. Başka meslek grupları dahil olmak üzere Akademide eğitim verilebileceğini aktaran Tekin, Dolayısıyla özel okullara da bu anlamda hizmet etmiş olacağız. Artık yeni yasal düzenlemeyle özel okullarda Akademi eğitimi almış öğretmenler çalıştırmak durumda olacaklar.

dedi.

Milli Eğitim Akademisinin Açılacağı Yerler

Tekin, Milli Eğitim Akademisinin nerelerde açılacağına ilişkin soruya şu cevabı verdi:

Halihazırda herhangi bir ilde mutlaka akademi açacağız ya da açmayacağız diye bir kararımız yok, esneğiz. Bize ya da kamu kurumuna ait, aradığımız standartlara sahip atıl binaları Milli Eğitim Akademisine dönüştürmek istiyoruz.

Bazı illerde hizmet içi eğitim merkezlerimiz var, bunlar hem fiziki yapıları hem de kadroları itibarıyla Milli Eğitim Akademisi olmaya uygun, onları dönüştüreceğiz. Bazı illerde tespitlerimizi yaptık, Ankara ve İstanbul'da mutlaka olacak. Bunun dışında elimizdeki bina yapı stokuna baktığımızda mutlaka bir çözüm üreteceğiz. Kamu kurumları tarafından tahsis edilen ve Milli Eğitim Akademisi olmaya uygun binaları belirledik.

Meslek Ortaokulları ve Yapay Zeka Uygulamaları

Bakan Tekin, ilkokulda müzik ve spor derslerinin branş öğretmenleri tarafından okutulmasına ilişkin soru üzerine, bazı derslerin özellikle ilkokul çağındaki çocuklar için uygun bir metodolojiyle verilmesi gerektiğini söyledi. Yabancı dil, beden eğitimi, resim, müzik, din kültürü ve ahlak bilgisi dersleri için branş öğretmenlerin dersleri vermesini doğru bulduğunu vurgulayan Tekin,

Fakat Milli Eğitim Bakanlığı büyük bir aile. Herhangi bir konuda düzenleme yaparken başka bir sıkıntı üretmemesine azami dikkat göstermek gerekiyor.

dedi.

Yapay Zeka Destekli Öğrenme Platformu MEBİ

Bakan Tekin, yapay zeka destekli bireysel öğrenme platformu olan MEBİ'nin yaygınlaştırılmasına ilişkin soruya, platformun hep yaygınlaştırılacağını hem de zenginleştirileceğini bildirdi. Yapay zeka uygulamalarının toplumsal hayatın her alanında kullanıldığına dikkat çeken Bakan Tekin,

Biz de yapay zeka uygulamalarının eğitimde nasıl kullanılabileceğine ilişkin yoğun çaba içerisindeyiz.

dedi.

EBA ve Destekleme Yetiştirme Kursları

Bakan Tekin, EBA'da dünyanın en zengin içerikleri var diyerek öğrencilerin Bakanlığın hazırladığı kitapları ve eğitim materyallerini kullanarak başarılı olabileceklerini belirtti. Okullarda istenilen başlıklarda Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) açtıklarını vurgulayan Tekin, bunları açmaya devam edeceklerini söyledi.

DYK'da kurs açan öğretmenler hizmet puanı olarak 0,5 puan alıyor. Bunun en azından yaz kurslarında 1 puana yükseltme gibi çalışma var mı?

sorusu üzerine Tekin, hizmet puanlarının revize edilmesiyle ilgili çalışmalarının olduğunu bildirdi.Bakan Tekin, öğretmenlerin bu ara tatilde mesleki çalışma dönemlerini yüz yüze mi yoksa çevrim içi mi yapıp yapmayacağına ilişkin soruya,

Bu yıl öğretmen arkadaşlarımızın bayram tatillerinin bölünmesini istemiyoruz. Arkadaşlarımız bu bayramda aileleriyle güzel vakit geçirsinler diye elektronik ortamda uzaktan eğitimle mesleki çalışma sürecini tamamlamış olacaklar.

yanıtını verdi.

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