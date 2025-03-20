DEM Parti Heyeti, İBB binasında Özel ile bir araya geldi

Bahçeli'den PKK'ya fesih çağrısı: 4 Mayıs 2025 tarihini önerdi
Bahçeli'den PKK'ya fesih çağrısı: 4 Mayıs 2025 tarihini önerdi
MGK bildirisi: Terörle mücadele kararlılığı devam ediyor
MGK bildirisi: Terörle mücadele kararlılığı devam ediyor
'CHP'nin ön seçim buluşması yasaklandı' iddiasına açıklama
'CHP'nin ön seçim buluşması yasaklandı' iddiasına açıklama
MB'den yeni hamle: Borç verme faizi artırıldı
MB'den yeni hamle: Borç verme faizi artırıldı
İmamoğlu'nun diploma soruşturmasında İÜ'nün raporu açıklandı
İmamoğlu'nun diploma soruşturmasında İÜ'nün raporu açıklandı
Murat Ongun'un mal varlığına el konuldu
Murat Ongun'un mal varlığına el konuldu
Gazze'de 5 BM çalışanı daha hayatını kaybetti
Gazze'de 5 BM çalışanı daha hayatını kaybetti
Bakan Tekin: Akademi Eğitim Merkezleri için planlarımız hazır
Bakan Tekin: Akademi Eğitim Merkezleri için planlarımız hazır
TBMM'de gerilim: CHP'li Başarır'a kolonya şişesi cezası
TBMM'de gerilim: CHP'li Başarır'a kolonya şişesi cezası
İBB'ye yönelik soruşturmada bazı şüpheliler itirafçı olmak istedi
İBB'ye yönelik soruşturmada bazı şüpheliler itirafçı olmak istedi
RTÜK'ten TV kanallarına üst sınırdan 'İBB soruşturması' cezası
RTÜK'ten TV kanallarına üst sınırdan 'İBB soruşturması' cezası
'Yeşil reçeteli ilaç' operasyonu: 2'si sağlık görevlisi 3 tutuklama
'Yeşil reçeteli ilaç' operasyonu: 2'si sağlık görevlisi 3 tutuklama
AK Parti'den gözaltılara yönelik ilk açıklama
AK Parti'den gözaltılara yönelik ilk açıklama
Rekabet Kurulu, Teknosa ve MediaMarkt'a Soruşturma Açtı
Rekabet Kurulu, Teknosa ve MediaMarkt'a Soruşturma Açtı
Bakanlık 687 Şehit Yakını ve Gaziyi Kamuya Atadı
Bakanlık 687 Şehit Yakını ve Gaziyi Kamuya Atadı
Otizmli Öğrenciye Darp İddiası: Sözleşmeli Öğretmen Açığa Alındı
Otizmli Öğrenciye Darp İddiası: Sözleşmeli Öğretmen Açığa Alındı
MSB: PKK'nın Kendini Feshetmesi Gerekiyor
MSB: PKK'nın Kendini Feshetmesi Gerekiyor
Arzum'a rekabet soruşturması açıldı
Arzum'a rekabet soruşturması açıldı
Operasyon sonrası Merkez Bankası'ndan döviz hamlesi
Operasyon sonrası Merkez Bankası'ndan döviz hamlesi
Şimşek'ten işsizlik oranına yorum 'Son 12 yılın en düşüğü'
Şimşek'ten işsizlik oranına yorum 'Son 12 yılın en düşüğü'
2024 yılı işsizlik rakamları açıklandı!
2024 yılı işsizlik rakamları açıklandı!
Sosyal Medyada Provokatif Paylaşımlara 37 Gözaltı
Sosyal Medyada Provokatif Paylaşımlara 37 Gözaltı
İzmir'de FETÖ Operasyonu: 9 Polis Gözaltında
İzmir'de FETÖ Operasyonu: 9 Polis Gözaltında
572 Milyon TL Değerinde Uyuşturucu Yakalandı
572 Milyon TL Değerinde Uyuşturucu Yakalandı
Meteoroloji'den Kuvvetli Yağış ve Buzlanma Uyarısı
Meteoroloji'den Kuvvetli Yağış ve Buzlanma Uyarısı
Düşük gelirlilere 'mikro' sigorta
Düşük gelirlilere 'mikro' sigorta
14 ilde eğitime ara verildi
14 ilde eğitime ara verildi
Yapay Zeka ile Vergi Denetiminde Yeni Dönem Başlıyor
Yapay Zeka ile Vergi Denetiminde Yeni Dönem Başlıyor
Google'ın algoritma değişikliği TBMM'de görüşülecek
Google'ın algoritma değişikliği TBMM'de görüşülecek
SPK'dan Borsada İşlem Gören Şirketler İçin Yeni Adım
SPK'dan Borsada İşlem Gören Şirketler İçin Yeni Adım
Ana sayfaHaberler Siyasi

DEM Parti Heyeti, İBB binasında Özel ile bir araya geldi

DEM Parti heyeti, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından Saraçhane'deki İBB binasını ziyaret etti ve CHP lideriyle görüştü. DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Tülay Hatimoğulları, halkın iradesine darbe olarak gördükleri durumu eleştirerek İmamoğlu'nun serbest bırakılmasını istedi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 20 Mart 2025 17:06, Son Güncelleme : 20 Mart 2025 17:06
Yazdır
DEM Parti Heyeti, İBB binasında Özel ile bir araya geldi

DEM Parti heyeti, Saraçhane'deki İBB binasını ziyaret etti. Ziyaretin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Tülay Hatimoğulları birlikte açıklama yaptı. DEM Parti heyeti, 'CHP'de para sayma görüntüleri' ve 'Kent uzlaşısı' soruşturmaları kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından Saraçhane'deki İBB binasını ziyaret etti. DEM Parti heyeti burada CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile bir araya geldi. Ziyaretin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Tülay Hatimoğulları birlikte açıklama yaptı.

Nevruz Meydanlarında Toplanmayı, Saraçhane'de Bir Araya Gelmeyi Ayrı Görmüyoruz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel,

Bugün çok kıymetli bir heyetle birlikte bizleri ziyaret eden DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Tülay Hatimoğulları ve heyetine yürekten teşekkür ediyorum. Karşılıklı olarak geniş kitlelerin duygularını yanlış yönlendirmeye yönelik manipülasyonlar yapılıyor. 'Nevruz halaylarını alıntılayıp, 'Ekrem İmamoğlu gözaltındayken DEM Partililer halay çekiyor' gibi ifadelerin hiçbirinin ne benim ne de herhangi bir Cumhuriyet Halk Partilinin nazara itibar ettiği, paylaştığı duygular olmadığı açıkça bilinmelidir. Nevruz en başta baharı karşılamadır, umuttur, birlikteliktir, kardeşliktir, barıştır. Ve Nevruz hep böyle karşılanır. Biz Nevruz meydanlarında toplanmayı, Saraçhane'de dayanışma için bir araya gelmeyi birbirinden ayrı görmüyoruz. İkisi de kardeşliğe, barışa, birlikte yaşama ümidine dair toplanmalardır, dayanışmalardır. Nevruz'da çekilen halayları, biz Ekrem İmamoğlu ile de dayanışma, her türlü hukuksuzluğa karşı direnme ve meydan okuma olarak görürüz


Demokrasiye ve Attığı Oya Değer Veren Herkesi Akşam Saraçhane'ye Bekliyoruz

Demokrasiye inanan herkesi bir kez daha Saraçhane'ye davet eden Özel,

Demokrasiye ve attığı oya değer veren herkesi bu akşam saat 20.30'da Saraçhane Meydanı'na bekliyoruz. Pazar günü CHP olarak Cumhurbaşkanı adayımızı belirleyeceğimiz ön seçim yapılacak. Bunun yanında bir de dayanışma sandığı kurulacak. Tüm vatandaşlarımızı, hangi siyasi görüşten olursa olsun, sandığa sahip çıkmaya, sürece sahip çıkmaya ve dayanışmaya davet ediyoruz

ifadelerini kullandı.

Halkın İradesine Yapılmış Bir Darbe Olarak Görüyoruz

DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Tülay Hatimoğulları da yaptığı açıklamada,

Bizler, Türkiye'de başta seçme ve seçilme hakkı olmak üzere, halkın iradesine yapılmış bir darbe olarak görüyoruz. Bunu kabul etmek mümkün değildir. Bugün siyaseten baş edemediklerine, kayyum siyasetiyle, kayyum rejimiyle, göz altılarla, tutuklamalarla, diploma iptali gibi yöntemlerle yönelmek asla kabul edebileceğimiz bir şey değildir

dedi.

Ekrem İmamoğlu ve Gözaltındaki Herkesin Serbest Bırakılması

Hatimoğulları,

Bu tam da toplumsal barışı konuştuğumuz bir dönemde, barışa, demokrasiye ve bu ülkede toplumsal huzurun tesis edilmesine yönelik bir sabotajdır. Bu süreç 85 milyon insandan, herkesten ve her siyasi iradeden daha büyüktür. 85 milyon yurttaşımız demokrasiye ihtiyaç duymaktadır, işe, aşa, ekmeğe ihtiyaç duymaktadır. 85 milyon yurttaşımızın talebi, seçilmişlere gözaltı operasyonları düzenlemek değil, tam tersine demokrasinin kapılarını ardına kadar açmaktır. Türkiye'yi ekonomik anlamda da çökerten, siyasi anlamda da çökerten, insan haklarını ortadan kaldıran, seçme ve seçilme hakkını gasp eden bir anlayışı asla kabul etmiyoruz. Sayın Ekrem İmamoğlu ve gözaltındaki tüm arkadaşlarımızın bir an önce serbest bırakılmasını talep ediyoruz. Adalet tecelli etmelidir. Adalet ve hak yerini bulmalıdır. Ekrem İmamoğlu ve gözaltındaki herkesin serbest bırakılması, Türkiye'de 85 milyon yurttaşımızın vicdanına az da olsa su serpecektir, serinletecektir

diye konuştu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber