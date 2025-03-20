Fidan: Erdoğan ve Trump Görüşmesi Olumlu Geçti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın telefon görüşmesinin olumlu olduğunu belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımız, Başkan Trump'ın saygı duyduğu liderlerden birisi. Bunu da telefon görüşmesinde açıkça ortaya koydu zaten." dedi. Fidan, bazı basın mensuplarıyla dün akşam iftar programında bir araya geldi. Şam ziyareti ve Suriye'deki PKK/YPG varlığı hakkında konuşan Fidan, ziyaret sırasında öne çıkan en önemli başlığın "YPG" meselesi olduğunu belirtti.

Türkiye'nin Suriye'deki Öncelikleri ve Endişeleri

Fidan, Türkiye'nin önceliği olan tüm konuların ve endişelerin gündeme getirildiğini kaydederek, "Yeni yönetimin SDG'yle yaptığı anlaşma bağlamında, örgütün niyetleri, kabiliyetleri, enerji kaynaklarının kontrolü gibi konularda bizim bakış açımızı net şekilde aktardık. Terörle mücadelede senelere dayanan tecrübemiz ve PKK'ya dair bilgilerimiz çerçevesinde endişe konusu olabilecek hususların altını çizdik. Suriye yönetiminin de bizimle aynı niyet ve perspektifi paylaştığını gördük." diye konuştu.

YPG'nin Yapısı ve Türkiye'nin Tavrı

"Mevcut yapısı itibarıyla YPG, PKK'nın bir mütemmim cüzü. Onu tartışmak bile gereksiz." şeklinde konuşan Fidan, örgütün anlaşma çerçevesinde nasıl adım atacağı ve takvimin nasıl olacağı gibi konuların Şam'da ele alındığını hatırlattı. Fidan, "Örgütün askeri kabiliyetlerinin yok edilmesinin bizim için önemli bir husus olduğunun altını çizdik. Bunun sağlanması için tabii ki bazı hususlar ön plana çıkıyor. Bunlardan birincisi emir komuta meselesi. Mevcut unsurların kendini feshetmesi, merkezi hükümetin kontrolüne girmesi çok önemli bir şart." ifadelerini kullanarak, silah, füze üretimi, hava savunma sistemleri gibi kritik yeteneklere sahip olmalarının ise asla kabul edilemez olduğunu vurguladı.

YPG'ye Dışarıdan Katılanlar

Bir diğer konunun da YPG'ye dışarıdan katılanlar olduğuna dikkati çeken Fidan, şunları kaydetti:

Bunlara asla yer yok. Var olan unsurlar çözülsünler, silah bırakıp kendilerini lağvetsinler ve merkezi hükümetin tam kontrolü altına girsinler, bu bir zorunluluk. Merkezi hükümet, emir komutayı alabilecek yeterlilik sahibi olmalı.





Suriye'deki Gelişmelerin Takibi

Fidan, ilerleyen süreçte tüm gelişmelerin yakından takip edileceğini, süreç içerisinde ihtiyatlı olmak ve kontrolü elden bırakmamak gerektiğini ifade ederek, sürecin çok yakından takip edileceğini yineledi. Suriye'de yaşayan Kürtlere, Esed döneminde verilmeyen hakların verilmesi gerektiğinin, herkese eşit vatandaş muamelesi yapılmasının elzem olduğunun altını çizen Fidan, Suriye yönetiminin de bu konuda oldukça hassas olduğunu aktardı.

Yerinden Edilen Suriyelilerin Dönüşü

Bakan Fidan, üzerinde çalıştıkları diğer konunun da "yerinden edilen Suriyelilerin yurduna dönmeleri meselesi" olduğunu söyleyerek, "güven tesis edilen bir ortamda, silahlı örgütlerin yaşam alanı bulamayacağına" işaret etti. Türkiye'nin, Suriye'nin birliğini ve bütünlüğünü her platformda dile getirdiğine değinen Fidan, "İçerideki silahlı grupların kendilerini feshedip merkezi hükümete bağlanmaları, ülkedeki birlik ve beraberlik havasını olumlu etkileyecektir." dedi.

ABD'nin Suriye'den Çekilmesi

Fidan, ABD askerlerinin Suriye'deki varlığının devam etmesinin, ABD Başkanı Donald Trump'ın öncelikleri arasında olmadığının görüldüğünü belirtti. PKK'nın Suriye'deki varlığının DEAŞ cezaevleri üzerinden meşrulaştırmaya çalışıldığını söyledi. Bu konuyla ilgili önlemler alındığına dikkat çeken Fidan, bölge ülkelerinin DEAŞ ile mücadele etmesi gerektiğine vurgu yaptı.

DEAŞ Tehditlerine Karşı Ortak Hareket

Bakan Fidan, DEAŞ'a karşı bölgesel mücadele konusunda "Kendi meselelerimizi kendimiz çözmeliyiz." vurgusunu yaparak ortak operasyon ve istihbarat amaçlı bir merkez kurulacağını hatırlattı. Teknik ekiplerin çalıştığını belirten Fidan, "Bizim çalışmamız bitmek üzere. Sonrasında diğer ülke heyetleri ile bir araya gelerek ortak bir mekanizma kuracağız." dedi.

El-Hol Kampı ve Çözüm Arayışları

El-Hol Kampı'nın çok çalışılan, "çözüme en yakın konulardan birisi" olduğuna dikkati çeken Fidan, 40 bin civarında nüfusun olduğunu hatırlattı. Iraklılar ve Suriyelilerin kendi vatandaşlarını almak için güçlü bir irade ortaya koyduğunu belirterek kampın kontrolü PKK/YPG'deyken kamptan çıkışların yavaş olduğunu söyledi.

Türkiye-ABD İlişkileri

Bakan Fidan, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın telefon görüşmesinin olumlu olduğunu" bildirerek iki ülke arasındaki sorunları çözmek için çalışıldığını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın olası ABD ziyaretine de değinen Fidan, "Sayın Cumhurbaşkanımız ABD ziyaretine olumlu yaklaşıyor." dedi.

CAATSA Yaptırımları ve Görüşmeler

Fidan, ABD'nin Hasımlarına Yaptırımlar Yoluyla Karşılık Verme Yasası'na (CAATSA) yönelik Biden yönetimiyle yaptırımların kaldırılmasına ilişkin kapsamlı görüşmeler yapıldığını hatırlatarak bu konuların detaylı bir şekilde ele alınacağını belirtti.

İsrail'in Suriye Politikası ve Tepkiler

İsrail'in Suriye'nin güneyini işgal altında tuttuğuna dikkati çeken Fidan, İsrail'in yayılmacılığına karşı oluşturulan platformlarda bu konunun gündeme getirilmesi gerektiğini vurguladı. İsrail'in Gazze'ye son dönemdeki saldırılarına ilişkin olarak "Netanyahu'nun zihninde ateşkesi bozma düşüncesi olduğunu biliyoruz." şeklinde konuştu.

Cenevre'deki Kıbrıs Toplantısı

Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in himayesinde Cenevre'de düzenlenen genişletilmiş formattaki Kıbrıs toplantısına ilişkin olarak "BM Genel Sekreteri gerçekten bizim takdir ettiğimiz, nitelikli bir lider." dedi.

Rusya-Ukrayna Savaşı

Fidan, Rusya-Ukrayna Savaşı'yla ilgili olarak barış antlaşması ve ateşkes antlaşması konularının gündemde olduğunu belirtti. Türkiye olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iki tarafın üzerinde mutabık kaldığı bir anlaşmaya katkı vermek istediğini ifade etti.

Avrupa Güvenlik Mimarisi

Fidan, AB'nin geliştirdiği mekanizmalar içinde Türkiye'yi "çok fazla görmek" istemediğini vurguladı. Avrupa'nın kendi güvenliğini riske atmaması gerektiğini belirterek Avrupalıların artık Amerika'nın yüzde yüz güvenlik şemsiyesine bağımlı olmak istemediklerini söyledi.

Avrupa'nın Vize Politikası

Vize konusunda 2 ayrı mesele olduğunu aktaran Fidan, mevcut vize süreçleriyle ilgili sorunlar ve ileri vadede vize serbestisi sağlanması gerektiğini söyledi. Avrupa ülkelerinden vize sorunuyla ilgili izah istendiğinde

"Biz verdiğimiz vizelerin en fazlasını Türkiye'ye veriyoruz."

cevabının alındığını kaydetti.

Vize Serbestisi Çözümü

Bunun olması durumunda vize süreçleriyle ilgili sorunların da ortadan kalkacağını söyleyen Fidan, "Vize rejimi devam ettiği sürece Türkiye'nin artan talebine vize mekanizmasıyla cevap verilmesi mümkün değil." diyerek çözümün vize serbestisi olduğunun altını çizdi.