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Valilik, CHP'li Günaydın'ın iddiasını yalanladı

CHP'li Günaydın, İstanbul Valiliği'nin CHP'nin ön seçim buluşmasını yasakladığını duyurmuştu, Valilik'ten yalanlama geldi

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 20 Mart 2025 17:31, Son Güncelleme : 20 Mart 2025 17:34
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Valilik, CHP'li Günaydın'ın iddiasını yalanladı

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, partisinin 22 Mart'ta Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlemeyi planladığı ön seçim buluşmasının İstanbul Valiliği tarafından yasaklandığını duyurmuştu.

İstanbul Valiliği: Yasaklama iddiaları asılsız

Valilik, yaptığı açıklamada, CHP'nin Haliç Kongre Merkezi'ndeki ön seçim buluşmasının yasaklanmadığını belirtti. Açıklamada, "Çeşitli mecralarda 'İstanbul Valiliği, 22 Mart'ta Haliç'te yapılacak CHP Ön Seçim Buluşması'nı yasakladı' şeklinde yayınlanan haberler asılsızdır. İstanbul Valiliği'nin bu şekilde aldığı bir karar bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.

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