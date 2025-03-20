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Bakan Uraloğlu: 17 milyon IP adresini her gün denetliyoruz

Bakan Uraloğlu, her gün 17 milyon IP adresinin denetlendiğini ve 400'ün üzerinde siber saldırının engellendiğini açıkladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Mart 2025 17:47, Son Güncelleme : 20 Mart 2025 18:05
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Bakan Uraloğlu: 17 milyon IP adresini her gün denetliyoruz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, her gün düzenli olarak 17 milyon IP adresini denetlediklerini belirtti ve

"Her gün, 400'ün üzerinde büyük saldırıyı engelliyoruz sizin hiç haberiniz olmadan."
dedi. Uraloğlu, Mahmut Celaleddin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen "Kariyer Söyleşileri" programında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü bir lider olduğunu ifade etti. Öğrencilerin kendilerini çok iyi yetiştirmeleri gerektiğini vurgulayan Uraloğlu, mutlaka bir yabancı dil öğrenmelerini tavsiye etti. Gayret etmeden, yorulmadan, alın teri dökmeden asla bir şeye sahip olunamayacağına işaret eden Uraloğlu, "Özellikle sosyal medya mecralarında emek harcamadan, gayret sarf etmeden lüks içinde yaşayan insanlar, kesinlikle oralarda yanlışlıklar var."

dedi.

Sosyal Medya Kullanımı ve İnternet Altyapısı

Uraloğlu, dünyada günlük internette geçirilen zamanın ortalama 6,5 saat olduğunu ifade ederek, Türkiye'de bu sürenin 7 saat olduğunu belirtti. Nüfusumuz 85 milyon ve dünyadaki sosyal medya platformundaki üye sayısı anlamında beşinci sıradayız. 375 milyon sosyal medya kullanıcımız var. Türkiye'de geniş bant internet abone sayısının 96 milyon olduğunu belirten Uraloğlu,

"GSM operatörü kullanıcısı sayımız 94,5 milyon. Kişi başına düşen 1'in üzerinde."

dedi. Bütün bunları sağladığımız bir altyapımız var; 588 bin kilometre fiber optik ağımız bulunmakta.

Dijitalleşme ve Geleceğin Meslekleri

Uraloğlu, geleceğin mesleklerinin dijitalleşmeyi ve dijital yapıları iyi kullanmayı gerektirdiğini vurguladı. Yazılım noktasında daha güçlü olmamız gerektiğini belirterek,

"Milyarlarca lira harcayıp kurduğumuz sistemler, birkaç bin dolarlık biraz gelişmiş bir bilgisayarın hedefi haline gelebilir."

dedi. Bu sebeple yazılım ve güvenliğin kıymetli olduğuna dikkat çekti.

Akıllandırılmış Yatırımlar ve Siber Güvenlik

Bakan Uraloğlu, akıllandırılmış yatırımların önemini vurgulayarak havaalanları ve yolların akıllandırıldığını belirtti. Siber güvenlik konusuna da değinen Uraloğlu, USOM adında Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezleri olduğunu ifade etti.

Akçaabat-Söğütlü-Yıldızlı Yolu Projesi

Bakan Uraloğlu, kentteki temasları kapsamında Akçaabat-Söğütlü-Yıldızlı Yolu'nda incelemelerde bulundu. Bu projenin yaklaşık 10 kilometrelik bir proje olduğunu belirterek

"Bugün üç kesim halinde çalışmaları yürütüyoruz. Toplam 7,8 kilometrelik kesimini bitirdik."

dedi. Çalışmaların devam ettiğini ve kısa zamanda hizmete açılacağını dile getirdi.

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