'CHP'nin ön seçim buluşması yasaklandı' iddiasına açıklama

CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM) yapılan açıklamada, İstanbul Valiliği'nin CHP'nin Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştireceği ön seçim programı ile ilgili yasaklama kararı bulunmadığı belirtildi. DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda,

Bazı basın yayın organlarında yer alan, 'İstanbul Valiliği, CHP'nin 22 Mart'ta Haliç Kongre Merkezi'nde yapmayı planladığı ön seçim buluşmasını yasakladı' iddiası doğru değildir.

İstanbul Valiliği'nin CHP'nin Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştireceği program ile ilgili herhangi bir yasaklama kararı bulunmamaktadır. İstanbul Valiliği, il genelinde kamu düzenini muhafaza etmek ve oluşabilecek provokatif eylemlerin önüne geçmek için 19-23 Mart tarihleri arasında 4 gün süreyle her türlü toplantı, gösteri ve basın açıklamasını yasaklamıştır. Ancak siyasi partilerin kendi tüzüklerine göre yapacakları kapalı salon toplantıları, bu yasaklardan istisna tutulmaktadır. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz ifadelerine yer verildi. (DHA) FOTOĞRAFLI