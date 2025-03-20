TCMB, 1 hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara verdi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 1 hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara verildiğini bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Mart 2025 18:54, Son Güncelleme : 20 Mart 2025 18:55
TCMB tarafından yapılan Türk Lirası Likidite Yönetimi'ne ilişkin duyuruda, "Finansal piyasalarda yaşanan gelişmeler dikkate alınarak, 1 hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara verilmesi kararlaştırılmıştır." ifadelerine yer verildi.