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Eğitimde fırsat eşitliği: Bakan Göktaş'ın özel okul ziyareti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, özel eğitim veren okulları ziyaret ederek çocukların eğitimi konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Mart 2025 19:37, Son Güncelleme : 20 Mart 2025 20:15
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Eğitimde fırsat eşitliği: Bakan Göktaş'ın özel okul ziyareti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş,

Eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek, özel çocuklarımızın topluma tam ve etkin katılımını sağlamak için her zaman yanlarındayız.

ifadesini kullandı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Göktaş, Ankara'da özel eğitim veren bir okulu ziyaret ederek, öğrenciler ve velileriyle bir araya geldi. Öğrencilerle bire bir ilgilenen Göktaş, okul ziyaretinde robotik kodlama sınıfı ile resim ve müzik atölyelerini gezdi. Anaokulu öğrencilerinin etkinliklerine de eşlik eden Göktaş, okul yönetiminden işleyişe dair bilgiler aldı ve velilerle bir süre sohbet etti.

Özel Çocukların Eğitimi Öncelikli Çalışma Alanları

Bakan Göktaş, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabındaki paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

Bugün özel evlatlarımızla, öğretmenlerimizle ve velilerimizle okullarında buluştuk. Özel çocuklarımızın eğitimi, Bakanlık olarak en öncelikli çalışma alanlarımızdan biri. Eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek, özel çocuklarımızın topluma tam ve etkin katılımını sağlamak için her zaman yanlarındayız.


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