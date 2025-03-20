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Otizm hastası çocuk, öğretmeni tarafından darp edildi iddiası

Bursa'da yüzde 100 otizm hastası olan 11 yaşındaki çocuk, iddiaya göre okulda öğretmeni tarafından darp edildi. Aile, okuldan dönen çocuğun vücudundaki morlukları görünce öğretmenden şikayetçi oldu.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 20 Mart 2025 19:58, Son Güncelleme : 20 Mart 2025 20:04
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Otizm hastası çocuk, öğretmeni tarafından darp edildi iddiası

İddiaya göre, Nizamettin Ş. (53) ile İnci Ş. (50), 4 çocuğundan en küçükleri olan 11 yaşındaki yüzde 100 otizm hastası olan B.A.Ş.'yi (11) eğitim görmesi için özel eğitim ve uygulama okuluna kayıt ettirdi. Aile, okuldan gelen B.A.Ş.'nin vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar olduğunu görünce öğretmeni aradı. Çocuğun çok hareketli olduğunu iddia eden öğretmen S.A., çocuğun ders gördüğü sıraya çarptığını söyledi. Ertesi gün okuldan gelen B.A.Ş.'nin vücudundaki morlukların arttığını gören aile, çocuklarının öğretmeninin kendisini yere attığını söylemesi üzerine hastaneye giderek darp raporu aldı ve ardından da 1 buçuk ay önce göreve gelen S.A. hakkında suç duyurusunda bulundular. Yapılan şikayet sonrası İl Milli Eğitim Müdürlüğü, sözleşmeli olarak görev yapan sınıf öğretmeni S.A. hakkında soruşturma başlattı. Sınıf öğretmeni S.A. açığa alınırken, sözleşmesi de feshedildi.

Yaşanan olay sonrası konuşan 11 yaşındaki B.A.Ş.'nin babası Nizamettin Ş.,"Oğlum doğuştan otizm hastası. Oğlum okuldan geldiğinde yüzünde morluklar vardı, şüphelenip öğretmeni aradım. Öğretmeni de oğlumun hareketli olduğunu belirterek sıralara çarptığını iddia etti. Ben de bir şey demedim. Ertesi gün morluklar artmaya başladı. Oğlumun kıyafetlerini çıkardığımızda vücudunun değişik yerlerinde darp izleri vardı. Kafasında ve vücudunun farklı noktalarında şişlikler mevcuttu. Hastaneye gidip darp raporu aldık. Benim oğlum birebir ders gören öğrenci. Öğretmen S.A. ise oğlumun kendisini yerlere attığını iddia etti. Çocuğumun morluklarını video kaydına alıp müdür yardımcısına attım. Hastaneden darp raporu aldıktan sonra öğretmenden şikayetçi oldum. Oğlum ağrıdan uyuyamıyor. Okul müdürü beni aradı, öğretmenin sözleşmeli olduğunu söyledi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü de konuyla ilgili soruşturma başlattı. Buradan Adalet Bakanı ve Milli Eğitim Bakanı'na sesleniyorum. Konunun takipçisi olsunlar" diye konuştu.

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