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Üretici ile market arasında uçurum: Tarlada 5 TL, markette 5 katı

Türkiye'nin üretim merkezlerinden Adana'da tarlalarda yetiştirilen her mevsimin olmazsa olmazı marul, üreticide 5 TL'den alıcı bulurken, aynı bölgedeki manav ve marketlerde 25 ile 30 TL arasında satılması dikkat çekiyor.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 20 Mart 2025 20:35, Son Güncelleme : 20 Mart 2025 20:56
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Üretici ile market arasında uçurum: Tarlada 5 TL, markette 5 katı

Tarımda önemli bir merkez olan Adana'da, hem turfanda hem de sezonda olmak üzere sebze ve meyve üretimi yılın 12 ayı boyunca gerçekleştiriliyor. Domatesten salatalığa, biberden marula kadar çeşitli ürünlerin yetiştiği kentte çiftçiler, ekmeğini topraktan kazanıyor. Ancak zaman zaman üretici ile marketler arasındaki fiyat farkları hem dikkat çekiyor hem de tepki topluyor. Şu anda marul, bahçelerde 5 TL'den alıcı bulurken, market ve manavlarda 25 ile 30 TL arasında satılıyor.

Kozan'da Üreticilerin Zorlukları

Kozan ilçesinde de dönüm dönüm marul eken üreticiler, bu sene sevinemedi. Önce dondan etkilenen üreticiler, şimdi de fiyat düşüklüğü ile üzüldü. 20 dönüm arazide marul yetiştiren Kazım Sucak, marula 5 TL'den zor alıcı bulduğunu söyledi.Üretici Sucak,

"Burada gördüğünüz üzere 20 dönüm tarlada marul yetiştiriyoruz. Lakin sıkıntımız para etmiyor. Emeğimizin karşılığını alır mıyız dedik ama olmadı."


Marul Üretim Maliyetleri ve Pazar Fiyatları

60-70 bin kök marulun tarlada olduğunu belirten Sucak,

"Tanesini 5 TL'den zor satıyoruz. Burada gördüğünüz gibi abilerimiz gelip istiyor kesim yapıyoruz. Biz bunun fidesini ilk ekerken 2,5 TL'den alıyoruz geri kalan gübresi, ilacı 5-6 TL'ye bize mal oluyor."

Geçen pazar günü pazarı gezdiğini belirten Sucak, 25 TL'den 45 TL'ye kadar çıkan fiyatlara dikkat çekti.Daha önce bahçeleri soğuk vurduğunu ve bu yüzden tarlaların sürdüğünü belirten Sucak, marul ekili son kalan tarlalar olduğunu ama talebin olmadığını sözlerine ekledi.

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