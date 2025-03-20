TESK İftarında Esnafa Destek Müjdeleri Verildi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) tarafından düzenlenen iftar programında esnaf ve sanatkarlarla buluştuğunu bildirdi. Bolat, sosyal medya hesabından TESK'in Ankara'daki iftar programına ilişkin değerlendirmesini paylaştı. Esnaf ve sanatkarları desteklemeye ve yanlarında olmaya devam ettiklerinin altını çizen Bolat, "Bu doğrultuda kredi, teşvik, hibe ve istihdam destekleri başta olmak üzere desteklerimizi artırarak sürdürüyoruz. Cumhurbaşkanımızın da müjdelediği üzere, hükümet olarak, Hazine'den yüzde 50 sübvansiyonlu esnaf ve sanatkar kredi limitini 750 bin liradan 1 milyon liraya yükseltiyoruz. İş yeri ve ticari araç edinme esnaf kredi limitini de 1,5 milyon liradan 2,5 milyon liraya çıkartıyoruz. Ticari araç edinme kredisinde sıfır araç yanında 0-5 yaş araçları da kredi için dahil ediyoruz. TEZKOP kefaletiyle Halkbank'ın esnaf ve sanatkarlarımız için sunduğu finansman maliyetini yüzde 29'dan yüzde 25'e düşürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Kredi Vadesi ve Geri Ödeme Sürelerinde Değişiklikler

Bolat, kredi kefalet kooperatifleri vasıtasıyla verilen ve vadesi 3 ay olan esnaf kredilerinin vadesini 6 aya, esnafın toplam kredi geri ödemesini 36 aydan 48 aya genişleterek, 3 yıldan 4 yıla çıkarttıklarını anımsatarak şunları kaydetti:

"Sağlanan krediler, daha fazla NACE'yi (Avrupa Birliği'nde ekonomik faaliyetlerin sınıflandırılması için kullanılan bir sistem) kapsayacak şekilde genişletilirken, ahi vakfı kurulmasına ilişkin çalışma yaptığımızı da müjdelemiştik. Yine esnaflarımızın kredi alabilme imkanını başlangıç süresinden itibaren 3 aya düşürme kararı aldık."





Esnaf ve Sanatkarların Desteklenmesi

Ticaret Bakanlığı olarak, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde esnaf ve sanatkarlarımızı desteklemeye, yerelden ulusala uzanan ekosistem içerisindeki konumlarını güçlendirmeye devam edeceğiz.