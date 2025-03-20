Yem karma makinesine düşen şahıs hayatını kaybetti

Köyceğiz Mahallesi'nden Fevzi Karakartal (38) akşam saatlerine tek başına evinin bahçesindeki samanları yem karma makinesine attığı sırada dengesini kaybederek makinenin içerisine düştü. Karakartal'ın uzun süre eve dönmemesinden şüphelenen yakınları şahsı aramaya başladı. Karakartal yakınları tarafından yem karma makinasının içerisinde ölü olarak bulundu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Karakartal'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Evli ve bir çocuk babası olan Karakartal'ın ölüm haberini alan yakınları yasa boğulurken, şahsın cansız bedeni olay yeri inceleme çalışmalarının ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.