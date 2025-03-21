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İstanbul'daki Gösterilerde 16 Polis Yaralandı

Dün gece düzenlenen gösterilerde 16 polis yaralandı, 53 kişi hakkında işlem yapıldı. Bakan Yerlikaya detayları paylaştı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 21 Mart 2025 09:52, Son Güncelleme : 21 Mart 2025 10:45
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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in Fatih Saraçhane'deki konuşmasının ardından çıkan olaylarda 16 polis yaralandı. Özgür Özel'in Fatih Saraçhane'deki konuşmasının ardından bir grup, Taksim'e doğru yürümeye çalıştı. Grubun ilerleyişine izin verilmeyince, polis ile arbede yaşandı. Yaşanan arbedede polisin üzerine taş, su şişesi ve meşale atıldı. Çıkan olaylarda 16 polis memuru yaralandı. Yaralı polislere olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekibi tarafından müdahale edildi.

Yerlikaya'dan Açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, çıkan olaylarda yaralanan polis memurları için mesaj yayınladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesapları üzerinden işlenen suçlara yönelik önemli açıklamalarda bulundu. "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik" ve "Suç İşlemeye Tahrik" suçları kapsamında, 72'si yurt dışında olmak üzere toplam 326 şüpheli hesap yöneticisi tespit edilmiştir. Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız ve Güvenlik Daire Başkanlığımızın yaptığı koordineli çalışmalar sonucunda 54 şüpheli yakalanmış olup, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.

Dün Geceki Gösterilerde Yaşananlar

Dün gece düzenlenen gösterilerde 53 şahsa yönelik çeşitli suçlardan işlem yapılmıştır. Bu suçlar arasında:

  • 2911 Sayılı Kanuna Muhalefet,
  • Kamu Malına Zarar Verme
  • Görevi Yaptırmamak İçin Direnme bulunmaktadır.

"16 Polisimiz Yaralanmıştır"

Gösteriler sırasında 16 polisimiz yaralanmıştır ve onlara acil şifalar diliyorum. Kahraman polislerimiz, milletimizin huzuru ve güvenliği için gece gündüz demeden görev başındadır.

Siber Suçlarla Mücadelede Kararlılık

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız, kanunların verdiği yetki çerçevesinde suç ve suçlularla mücadelemize kararlılıkla devam etmektedir. Toplumun huzuru için yapılan bu çalışmalar, gelecekte de aynı kararlılıkla sürdürülecektir.

İçişleri Bakanı'nın Ziyaret Desteği

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaralı polisler hakkında bilgi almak için Vali Davut Gül'ü aradı ve geçmiş olsun dileklerini iletti. Bu tür destek mesajları, polis teşkilatının moralini yüksek tutmak açısından önemli bir rol oynuyor.

Vali Gül'ün Ziyareti ve Emniyet Müdürü'nün Katılımı

Vali Davut Gül'ün hastane ziyareti sırasında İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız da kendisine eşlik etti. Bu ziyaret, yaralı polis memurlarının yanında olduklarını göstermek ve onların moralini yükseltmek amacı taşıyor.


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