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Anadolu Otoyolu'nda 10 aracın karıştığı zincirleme kaza: 2 ölü

Kocaeli'de, zincirleme trafik kazası nedeniyle ulaşım sağlanamayan Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönü yeniden ulaşıma açıldı. 10 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Mart 2025 22:48, Son Güncelleme : 20 Mart 2025 22:58
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Anadolu Otoyolu'nda 10 aracın karıştığı zincirleme kaza: 2 ölü

Otoyolun İstanbul istikameti Çenedağ mevkisinde 6 tır ve 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık, itfaiye ve kara yolları ekipleri sevk edildi.

Kazada, 34 GYA 918 plakalı otomobilin sürücüsü Selim Kılıç (30) ile yanındaki Kadir Balaban (38) olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer araçlardaki 4 kişi de yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kapanan otoyolun İstanbul yönü, ekiplerin 1 saat süren çalışmasının ardından kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

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