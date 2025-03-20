Anadolu Otoyolu'nda 10 aracın karıştığı zincirleme kaza: 2 ölü

Kazada, 34 GYA 918 plakalı otomobilin sürücüsü Selim Kılıç (30) ile yanındaki Kadir Balaban (38) olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer araçlardaki 4 kişi de yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık, itfaiye ve kara yolları ekipleri sevk edildi.

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