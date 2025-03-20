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İBB'de yolsuzluk soruşturması: 200'ün üzerinde ihalede usulsüzlük

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında 200'den fazla ihale usulsüzlüğü tespit edildi. Ekrem İmamoğlu dahil 87 kişi gözaltında.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Mart 2025 23:03, Son Güncelleme : 21 Mart 2025 00:08
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturması çerçevesinde, 200'den fazla konser, reklam ve açık hava reklamı ihalesinde usulsüzlük yapıldığı tespit edildi. Bu durum, belediye yönetimi ve ilgili kişilerin etik ve hukuki yükümlülüklerini sorgulatan önemli bir gelişme olarak dikkat çekiyor.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 Şüpheli Hakkında Soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheliye yönelik olarak "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından soruşturma başlattı. Bu kapsamda, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, başsavcılığın talimatıyla 2 ay süren teknik ve fiziki takip gerçekleştirdi.

MASAK Raporları ve Usulsüzlük İddiaları

Soruşturmada, MASAK tarafından 6 adet rapor hazırlandı ve bu raporlar doğrultusunda yapılan incelemelerde, İBB'nin 200'den fazla konser, reklam ve açık hava reklamı ihalesinde usulsüzlük yapıldığı belirlendi. Bu durum, kamu kaynaklarının etkin ve adil bir şekilde kullanılıp kullanılmadığı konusunda ciddi şüpheler uyandırıyor.

PKK/KCK Terör Örgütüne Yardım Etme Soruşturması

Öte yandan, "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında da gözaltı kararı bulunan İmamoğlu'nun ifadesinin İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde alınacağı öğrenildi.

87 Şüpheli Gözaltında


  • Yolsuzluk soruşturması kapsamında İBB Başkanı İmamoğlu'nun da dahil olduğu 83 şüpheli gözaltına alındı.
  • 10 şüphelinin firari olduğu belirlendi.
  • 7 şüphelinin ise yurt dışında olduğu tespit edildi.

Terör örgütü PKK/KCK'ya yardım etmek suçundan yürütülen soruşturmada ise İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 7 şüpheliden 4'ü gözaltına alındı, 3 şüpheli firari durumda.

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