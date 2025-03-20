MHP'nin bayramlaşma programı belli oldu: DEM var CHP yok
Son günlerde değişen siyasi iklim partilerin bayramlaşma programlarına yansıdı. MHP, ilk kez DEM Parti ile bayramlaşacak ama CHP'yi ziyaret etmeyecek.
Kaynak : NTV
Haber Giriş : 20 Mart 2025 23:17, Son Güncelleme : 20 Mart 2025 23:17
MHP, Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde farklı partilerin temsilcilerini Genel Merkezi'nde ağırlayacak.
MHP; Demokratik Sol Parti (DSP), AK Parti, Saadet Partisi, DEVA, Gelecek Partisi ve Büyük Birlik Partisi (BBP) ile bayramlaşacak.
Bu yıl bir ilk de yaşanacak. MHP, DEM Parti heyetini de bayramlaşma için ağırlayacak. CHP ise bayramlaşma programında yer almadı.