Yerlikaya uyardı: Sokakları karıştırmanın vebali ağırdır

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada, "Halkı sokağa, meydanlara çağırmak en hafif tabiriyle sorumsuzluktur" dedi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu tür çağrıların toplumsal huzuru bozabileceğini belirtti. "Sokakları karıştırmanın vebalini hiç kimse; ne siyasi, ne hukuki, ne de vicdani olarak ödeyebilir" diye ekledi. Göstericilere seslenerek, aralarına karışabilecek provokatörlere karşı dikkatli olmalarını tavsiye etti. Polislerin, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak için 7/24 görev başında olduğunu hatırlattı.