Savunma Sanayii Başkanlığına 4 kadro ihdas edildi
Savunma Sanayii Başkanlığına 4 kadro ihdas edildi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 21 Mart 2025 00:44, Son Güncelleme : 21 Mart 2025 00:47
CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ
SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANLIĞINA KADRO İHDAS EDİLMESİNE İLİŞKİN CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ
Kararname Numarası: 181
MADDE 1- Ekli listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) sayılı Cetvelin ilgili bölümüne eklenmiştir.
MADDE 2- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.