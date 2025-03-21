Naci Görür'den Erzincan açıklaması! 4,2 ile sallandılar...

Türkiye beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Korkutan depremlere bir yenisi daha eklendi. Son şiddetli sarsıntı ise Erzincan'da oldu.

ERZİNCAN'DA DEPREM OLDU

Akşam saat 09:33 sularında meydana gelen Tercan'daki depremin büyüklüğü 4,2 olarak açıklandı. Merkez üssü Oğulveren yerleşim yeri olan sarsıntının derinliği ise 6,8 olarak kaydedildi. Büyük panik yaşayan bölge halkı sokaklarda sabahladı.

NACİ GÖRÜR'DEN ERZİNCAN AÇIKLAMASI

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den deprem sonrası açıklama geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Görür şunları söyledi:

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Oğulveren-Tercan/Erzincan'da 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, doğrultu atımlı Palandöken Fayı'nın muhtemel uzantısı üzerinde gerçekleşti. Oğulveren'de fay hattı görünmüyor.

DENİZLİ 3,2 İLE SALLANDI

Bir deprem de saat 03:38'de Denizli'nin Buldan ilçesinde gerçekleşti. AFAD'dan yapılan açıklamada depremin büyüklüğü 3,2 olarak duyuruldu. Derinliği ise 10 kilometre olarak belirtildi.

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.