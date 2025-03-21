12 ilde eğitime ara verildi
12 ilde eğitime ara verildi
8. Sınıf LGS 4x4'lük Bitirme Kampı
8. Sınıf LGS 4x4'lük Bitirme Kampı
Sponsorlu İçerik
Sigorta Sektöründe İstihdam Yüzde 8 Arttı
Sigorta Sektöründe İstihdam Yüzde 8 Arttı
Naci Görür'den Erzincan açıklaması! 4,2 ile sallandılar...
Naci Görür'den Erzincan açıklaması! 4,2 ile sallandılar...
Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem
Tunç: Sokak çağrıları hukuk dışıdır ve asla kabul edilemez
Tunç: Sokak çağrıları hukuk dışıdır ve asla kabul edilemez
BİLSEM'e öğrenci seçiminde görev alanlara ek ders ücreti
BİLSEM'e öğrenci seçiminde görev alanlara ek ders ücreti
Yerlikaya uyardı: Sokakları karıştırmanın vebali ağırdır
Yerlikaya uyardı: Sokakları karıştırmanın vebali ağırdır
Bakan Uraloğlu: 17 milyon IP adresini her gün denetliyoruz
Bakan Uraloğlu: 17 milyon IP adresini her gün denetliyoruz
MHP'nin bayramlaşma programı belli oldu: DEM var CHP yok
MHP'nin bayramlaşma programı belli oldu: DEM var CHP yok
İBB'de yolsuzluk soruşturması: 200'ün üzerinde ihalede usulsüzlük
İBB'de yolsuzluk soruşturması: 200'ün üzerinde ihalede usulsüzlük
'İmamoğlu gözaltına alınmadan cezaevinde hazırlık yapıldı' iddiasına yalanlama
'İmamoğlu gözaltına alınmadan cezaevinde hazırlık yapıldı' iddiasına yalanlama
Erdoğan'dan İBB'ye yönelik operasyonlara dair ilk açıklama
Erdoğan'dan İBB'ye yönelik operasyonlara dair ilk açıklama
Bakan Tekin yanıtladı: Ara tatil seminerleri nasıl olacak?
Bakan Tekin yanıtladı: Ara tatil seminerleri nasıl olacak?
Bahçeli'den PKK'ya fesih çağrısı: 4 Mayıs 2025 tarihini önerdi
Bahçeli'den PKK'ya fesih çağrısı: 4 Mayıs 2025 tarihini önerdi
MGK bildirisi: Terörle mücadele kararlılığı devam ediyor
MGK bildirisi: Terörle mücadele kararlılığı devam ediyor
'CHP'nin ön seçim buluşması yasaklandı' iddiasına açıklama
'CHP'nin ön seçim buluşması yasaklandı' iddiasına açıklama
MB'den yeni hamle: Borç verme faizi artırıldı
MB'den yeni hamle: Borç verme faizi artırıldı
İmamoğlu'nun diploma soruşturmasında İÜ'nün raporu açıklandı
İmamoğlu'nun diploma soruşturmasında İÜ'nün raporu açıklandı
Murat Ongun'un mal varlığına el konuldu
Murat Ongun'un mal varlığına el konuldu
Gazze'de 5 BM çalışanı daha hayatını kaybetti
Gazze'de 5 BM çalışanı daha hayatını kaybetti
TBMM'de gerilim: CHP'li Başarır'a kolonya şişesi cezası
TBMM'de gerilim: CHP'li Başarır'a kolonya şişesi cezası
İBB'ye yönelik soruşturmada bazı şüpheliler itirafçı olmak istedi
İBB'ye yönelik soruşturmada bazı şüpheliler itirafçı olmak istedi
RTÜK'ten TV kanallarına üst sınırdan 'İBB soruşturması' cezası
RTÜK'ten TV kanallarına üst sınırdan 'İBB soruşturması' cezası
'Yeşil reçeteli ilaç' operasyonu: 2'si sağlık görevlisi 3 tutuklama
'Yeşil reçeteli ilaç' operasyonu: 2'si sağlık görevlisi 3 tutuklama
AK Parti'den gözaltılara yönelik ilk açıklama
AK Parti'den gözaltılara yönelik ilk açıklama
Rekabet Kurulu, Teknosa ve MediaMarkt'a Soruşturma Açtı
Rekabet Kurulu, Teknosa ve MediaMarkt'a Soruşturma Açtı
Bakanlık 687 Şehit Yakını ve Gaziyi Kamuya Atadı
Bakanlık 687 Şehit Yakını ve Gaziyi Kamuya Atadı
Otizmli Öğrenciye Darp İddiası: Sözleşmeli Öğretmen Açığa Alındı
Otizmli Öğrenciye Darp İddiası: Sözleşmeli Öğretmen Açığa Alındı
MSB: PKK'nın Kendini Feshetmesi Gerekiyor
MSB: PKK'nın Kendini Feshetmesi Gerekiyor
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Naci Görür'den Erzincan açıklaması! 4,2 ile sallandılar...

AFAD dün akşam saat 09:33 sularında meydana gelen depremin büyüklüğünü 4,2 olarak duyurdu, deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür'den açıklama geldi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 21 Mart 2025 07:25, Son Güncelleme : 21 Mart 2025 07:45
Yazdır
Naci Görür'den Erzincan açıklaması! 4,2 ile sallandılar...

Türkiye beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Korkutan depremlere bir yenisi daha eklendi. Son şiddetli sarsıntı ise Erzincan'da oldu.

ERZİNCAN'DA DEPREM OLDU

Akşam saat 09:33 sularında meydana gelen Tercan'daki depremin büyüklüğü 4,2 olarak açıklandı. Merkez üssü Oğulveren yerleşim yeri olan sarsıntının derinliği ise 6,8 olarak kaydedildi. Büyük panik yaşayan bölge halkı sokaklarda sabahladı.

NACİ GÖRÜR'DEN ERZİNCAN AÇIKLAMASI

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den deprem sonrası açıklama geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Görür şunları söyledi:

"

Oğulveren-Tercan/Erzincan'da 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, doğrultu atımlı Palandöken Fayı'nın muhtemel uzantısı üzerinde gerçekleşti. Oğulveren'de fay hattı görünmüyor.

"

DENİZLİ 3,2 İLE SALLANDI

Bir deprem de saat 03:38'de Denizli'nin Buldan ilçesinde gerçekleşti. AFAD'dan yapılan açıklamada depremin büyüklüğü 3,2 olarak duyuruldu. Derinliği ise 10 kilometre olarak belirtildi.

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

Erzincan'da 4,2 büyüklüğünde deprem

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber