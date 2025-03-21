İş yerinde öldürüldü; Üstünü battaniye ile örttüler

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde yaşanan korkunç olayda, camcı Alaaddin Yıldız (53), iş yerinde boğazı kesilerek öldürülmüş halde bulundu. Üzeri battaniye ile örtülen Yıldız'ın ölüm haberi, çevrede büyük bir üzüntüye sebep oldu. Polis, cinayetle ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Olay, saat 20.00 civarında Yaka Mahallesi Türkmen mevkisinde gerçekleşti. Mahallede camcılık yapan Alaaddin Yıldız'a ulaşamayan yakınları, durumdan endişelenerek polise haber verdi. Yıldız'ı evinde bulamayan yakınları, daha sonra iş yerine gittiklerinde korkunç manzara ile karşılaştı; Alaaddin Yıldız, üzeri battaniye ile örtülmüş şekilde kanlar içinde yatıyordu.

Olay Yerinde Yapılan İncelemeler

İhbar üzerine olay yerine hemen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk kontrollerde, Yıldız'ın boğazı kesilerek öldürüldüğü tespit edildi. Polis ekipleri, çevredeki iş yerlerinde çalışanların ifadelerine başvurarak cinayetle ilgili ipuçları toplamaya çalıştı. Savcının incelemesinin ardından, 4 çocuk babası Yıldız'ın cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Soruşturma Devam Ediyor

Polis ekipleri, olayla ilgili kapsamlı soruşturmasını sürdürmeye devam ediyor. Cinayetin nedeni ve fail ya da faillerin kimliği henüz belirlenemedi. Bu trajik olayın aydınlatılması için bölgedeki güvenlik kameraları ve tanık ifadeleri dikkatle değerlendiriliyor.