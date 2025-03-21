Kocaeli'de İmamoğlu protestolarında 6 gözaltı

Çıkan arbedede 2 kişi hafif şekilde yaralanırken 6 kişi ise polis tarafından gözaltına alındı.

KOÜ Umuttepe Kampüsü A kapısında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto etmek için akşam saatlerinde toplanan öğrencilerin de bulunduğu yaklaşık 100 kişi, önce İzmit Kent Meydanı'na yürümek istedi.

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