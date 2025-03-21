Sosyal medya kısıtlaması kaldırıldı
Son iki gündür devam eden ve WhatsApp, İnstagram, YouTube, X (Twitter), TikTok, Facebook gibi platfotmlarda erişim sorununa yol açan sosyal medya kısıtlaması 40. saatte sona erdi.
Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 21 Mart 2025 08:49, Son Güncelleme : 21 Mart 2025 08:50
Siyaset gündemini sarsan gözaltıların ardından, 19 Mart'tan bu yana sosyal medyaya erişim sorunu yaşanıyordu.
X (Twitter), TikTok, Instagram, WhatsApp, YouTube ve Facebook gibi popüler uygulamalara bant daraltma uygulaması getirildiği konuşuluyordu.
40 saat süren kısıtlama, 21 Mart sabah saatlerinde kaldırıldı.
Bant daraltmaya ya da erişim kısıtlamasının kaldırılmasına yönelik henüz resmi bir açıklama gelmedi.