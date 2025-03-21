Emeklinin Bayram İkramiyesi Unutuldu

Emekli bayram ikramiyesinin 3 bin liradan 4 bin liraya yükseltilmesini içeren kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tartışma çıkınca askıya alındı. Teklifin önümüzdeki hafta yeniden ele alınması bekleniyor.

Bayram İkramiyesi Görüşmeleri Askıya Alındı

Bayram ikramiyesi teklifinin görüşmeleri dün, AK Parti ve MHP milletvekillerinin yoklamaya katılmaması nedeniyle yapılmadı. Bu durum, emekliler için önemli bir gelişmenin ertelenmesine sebep oldu.

İmamoğlu ve Gözaltı Kararı Tartışmaları

İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 105 kişi hakkında gözaltı kararı verilen soruşturma TBMM'de de tartışma yarattı. Bu durum, meclisteki gerginliğin daha da artmasına yol açtı.

Genel Kurulda Kolonya Şişesi Olayı

TBMM Genel Kurulu'nun dünkü çalışmaları sırasında CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın AK Parti Kayseri Milletvekili Bayar Özsoy'a kolonya şişesi fırlatması nedeniyle tartışma çıktı. Bu olayın ardından AK Parti ve CHP milletvekilleri karşı karşıya geldi. Tartışma diğer milletvekillerinin araya girmesiyle kavgaya dönüşmeden önlendi. AK Parti milletvekilleri, Başarır'ın fırlattığı şişeden ellerine kolonya sürdü, gülüşmeler yaşandı.Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder ise Başarır'a fırlattığı kolonya şişesini kavas aracılığıyla geri gönderdi.

Tartışmalar Nedeniyle Gündem Konuları Ele Alınamadı

Tartışmalar sürerken milletvekilleri genel kuruldan ayrıldı, gündem konuları ele alınamadı. CHP'li Ali Mahir Başarır, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in Genel Kurul salonundan ayrılması üzerine, "Özlem Hanım nereye, oy kullansanıza. Meclis'i niye kapatıyorsunuz" diyerek tepki gösterdi.

Kanun Teklifi Görüşmelerine Başlanamadı

TBMM Genel Kurulu'nda bu hafta görüşülmesi planlanan emekli bayram ikramiyesinin 3 bin liradan 4 bin liraya yükseltilmesini de içeren Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi görüşmelerine başlanamadı. AK Parti ve MHP'nin yapılan yoklamalarda oy kullanmaması nedeniyle üç kez yoklama yeter sayısı bulunamadı. Bunun üzerine Genel Kurul 25 Mart Salı günü saat 15.00'te açılmak üzere kapandı.