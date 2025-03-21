Vergi kaçakçılığı operasyonu: 9 kişi tutuklandı

Bursa merkezli olarak 4 ilde gerçekleştirilen vergi kaçaklığı operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheliden 9'u tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Mali Suçlar Bürosu ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında, sahte fişler düzenlenerek ticari araçlara akaryakıt alımı yapılmış gibi gösterildiği tespit edildi. Bu akaryakıt fişleri, Hazine ve Maliye Bakanlığına gider olarak gösterilip ödenmesi gereken vergilerin kaybına yol açtı. Bursa merkezli İstanbul, Ordu ve Amasya'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 12 şüpheli yakalandı.

Operasyon Detayları ve Ele Geçirilen Malzemeler

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, 35 milyon lira değerinde 12 bin sahte akaryakıt fişi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 11'i emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, A.A. (56) ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Tutuklanan ve Ev Hapsi Verilen Zanlılar

Zanlılardan H.A.K. (46), F.Ç. (31), S.Ç. (33), S.B. (33), G.A. (47), T.A. (46), A.T. (43), S.A. (33) ve G.D. (38) "Vergi Usul Kanununa muhalefet", "resmi belgede sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Diğer şüpheliler U.F.Ü. (42) ve V.T'ye (50) ise adli kontrol şartıyla ev hapsi verildi.