Enerji ve Altyapı Projeleri İçin Acele Kamulaştırma Kararları

Türkiye'nin çeşitli illerinde gerçekleştirilecek enerji ve altyapı projeleri için bazı taşınmazlar hızla kamulaştırılacak. Bu konuyla ilgili Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Censtorage-5 Cengiz GES elektrik üretim tesisinin inşası amacıyla Ankara'da bulunan taşınmazlar Hazine adına tescil edilmek üzere, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından acele kamulaştırılacak. Türkiye Elektrik İletim AŞ Genel Müdürlüğü (TEİAŞ) tarafından yürütülecek olan "154 kV Hitit TM (Çorum-1) TM İrtibatları Enerji İletim Hattı Projesi" kapsamında Çorum'da belirlenen taşınmazlar, direk yerlerinin mülkiyet şeklinde ve iletken salınım gabarisinin irtifak hakkı kurulmak suretiyle acele kamulaştırılacak.

Başlıca Projeler ve Detaylar

TEİAŞ'a ait "154 kV Nallıhan TM İrtibat Hatları Projesi" kapsamında güzergahlara isabet eden bazı taşınmazlar, direk yerlerinin mülkiyet şeklinde ve iletken salınım gabarisinin irtifak hakkı kurulmak suretiyle TEİAŞ tarafından acele kamulaştırılacak. Nevşehir'de, Derinkuyu ve Acıgöl ilçelerindeki doğal gaz boru hattı projeleri için belirlenen güzergahlara isabet eden taşınmazlarla sabit tesisler, ulaşım yolları, enerji nakil hatları, katodik koruma hatları ve anot yataklarının yapımı amacıyla gerekli taşınmazlar, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılacak.

Sivas ve Kırklareli'nde Kamulaştırma Çalışmaları

Sivas'ta, S:209 numaralı IV. grup maden (demir) işletme ruhsatlı sahada maden üretiminin devam edebilmesi için gerekli olan taşınmazlar, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) tarafından acele kamulaştırılacak. Kırklareli'nde Vize İlçesi Doğal Gaz Boru Hattı Projesi kapsamında belirlenen taşınmazlar ile proje kapsamında inşa edilecek sabit tesisler, ulaşım yolları, enerji nakil hatları, katodik koruma hatları ve anot yataklarının yapımı için gereken taşınmazlar, BOTAŞ tarafından acele kamulaştırılacak.