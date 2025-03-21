Borsada açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralı 20. gününde

Borsada açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralı devam ediyor.

Borsa İstanbul, BIST 50 Endeksi'nde yer alan paylarda açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralını uyguluyor.

24 Şubat'ta devreye alınan uygulama o tarihten bu yana aralıksız sürdürülüyor.

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada, Sermaye Piyasası Kurulunun 05/12/2024 tarih ve 62/1863 sayılı kararı uyarınca BIST 50 Endeksinde yer alan paylarda açığa satış işlemi yapılabildiği hatırlatıldı.

Açıklamada şöyle denildi:

"Açığa satış işlemi yapılabilen paylarda açığa satış işlemi, açığa satışa konu olacak sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden gerçekleştirilebilecektir. Ancak, açığa satışa konu olan sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen fiyatının bir önceki fiyattan daha yüksek olması halinde açığa satış işlemi en son gerçekleşen fiyat düzeyinden de yapılabilecektir.

Gün içinde sahip olunmadan yapılan ve daha sonra aynı gün içinde yapılan alımlarla kapatılan satışlar da açığa satış kapsamında olduğundan yatırımcılarımız ve yatırım kuruluşlarımız tarafından bu nitelikteki satışlara ilişkin emirlerin de açığa satış seçeneği işaretlenmek suretiyle iletilmesi hususunda gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi önem arz etmektedir."

Yukarı adım kuralı nedir?

Yukarı adım kuralında açığa satış işlemi, açığa satışa konu sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden gerçekleştirilebiliyor.