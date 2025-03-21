Dolar haftayı yükselişle kapattı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün alış ile satış fiyatları şöyle:

PERŞEMBE CUMA İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD doları 38,0020 38,0030 38,0120 38,0130 Avro 41,3150 41,3160 41,3450 41,3460 Sterlin 49,2600 49,2700 49,1500 49,1600 İsviçre frangı 42,9900 43,0000 43,0900 43,1000 ANKARA ABD doları 37,9720 38,0520 37,9820 38,0620 Avro 41,2750 41,3550 41,3050 41,3850 Sterlin 49,2000 49,4100 49,0900 49,3000