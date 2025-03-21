Dolar haftayı yükselişle kapattı
Güne yükselişle başlayan dolar, haftayı 38,01 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Mart 2025 17:21, Son Güncelleme : 21 Mart 2025 17:50
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün alış ile satış fiyatları şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD doları
|38,0020
|38,0030
|38,0120
|38,0130
|Avro
|41,3150
|41,3160
|41,3450
|41,3460
|Sterlin
|49,2600
|49,2700
|49,1500
|49,1600
|İsviçre frangı
|42,9900
|43,0000
|43,0900
|43,1000
|ANKARA
|ABD doları
|37,9720
|38,0520
|37,9820
|38,0620
|Avro
|41,2750
|41,3550
|41,3050
|41,3850
|Sterlin
|49,2000
|49,4100
|49,0900
|49,3000