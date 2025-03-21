TPAO, Siirt ve Şırnak'taki petrol arama ruhsat sahasını genişletecek
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Siirt ve Şırnak'ta bulunan arama ruhsat sahasının genişletilmesi için başvuruda bulundu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Mart 2025 09:38, Son Güncelleme : 21 Mart 2025 09:39
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün Petrol Hakkına Müteallik Kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, TPAO, Siirt ve Şırnak'ta sahip olduğu AR/TPO/K/M48-c1 pafta no'lu petrol arama ruhsat sahasına 15 bin 346 hektarlık M48-c3 paftasının ilavesi için başvuru yaptı.