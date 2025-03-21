Edirne'de Arazi Toplulaştırma Çalışmaları Başlıyor

Sakarya Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'nın sınırlarının yeniden belirlenmesi ve Edirne'nin merkez ilçesinde bazı yerlerde arazi toplulaştırma çalışmaları yapılması kararı alındı. Bu konulara ilişkin Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Edirne'nin merkez ilçesinde arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri yürütecek.

Sakarya Meydan Muharebesi Milli Parkı Sınırları Yeniden Belirlendi

Bir diğer kararla, Sakarya Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'nın sınırları yeniden belirlendi. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Adana, Antalya, Bursa, Elazığ, Isparta, Kahramanmaraş, Konya, Mersin, Muğla, Sinop, Trabzon ve Yozgat'taki bazı alanların orman sınırları dışına çıkartılması kararlaştırıldı.

Orman Sınırları Dışına Çıkartılan Alanlar

Orman sınırları dışına çıkartılan alanların iki katından az olmamak üzere devletin hüküm ve tasarrufu altında veya Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlardan tahsis yapılacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından Orman Genel Müdürlüğüne orman tesis etmek üzere tahsis gerçekleştirilecek.

Öte yandan, mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı özelleştirme kapsamında bulunan İzmir'in Çeşme ilçesi Alaçatı Mahallesi'ndeki taşınmaza ilişkin hazırlanan nazım ve uygulama imar planları değişikliğine yönelik itirazlar reddedildi.



