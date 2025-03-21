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İBB'de Kişisel Veri Skandalı: Savcılık Soruşturması Devam Ediyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında, kişisel verilerin ele geçirildiği iddiası dikkat çekiyor. Şüpheliler arasındaki ses kayıtları inceleniyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Mart 2025 13:45, Son Güncelleme : 21 Mart 2025 13:45
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İBB'de Kişisel Veri Skandalı: Savcılık Soruşturması Devam Ediyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında, gözaltındaki şüpheliler Murat Ongun ve Serdal Taşkın arasındaki konuşma kayıtları dosyaya eklendi. Bu kayıtlarda, İstanbulluların kişisel verilerinin ele geçirildiğine dair ifadeler yer alıyor. Soruşturma, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlamalarıyla devam ediyor.

Konuşma Kayıtları ve Şüpheli İfadeleri

Dosyaya giren ses kaydında, İBB Başkan Danışmanı ve İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun ile Kültür A.Ş. Eski Genel Müdürü Serdal Taşkın arasındaki diyalog dikkat çekiyor. Taşkın, Ongun'a, "DMP'den (Veri yönetimi platformu) 3, 4 kat belki 5, 6 kat para kazanırsınız. Ama bu çok büyük bir sorun ortaya çıkardı." şeklinde bir uyarıda bulunuyor. Ongun ise, "Ben İstanbul'u bileyim, bunun bana ticari bir geliri olmayabilir. Kullanmayayım, açmayayım kimseye." ifadeleriyle kişisel verilerin farklı amaçlarla kullanılabileceğine işaret ediyor.

Siyasal Mesele ve Ticari Anlaşmalar

Ongun'un konuşmasının devamında, DMP'nin sadece ticari değil, aynı zamanda siyasal bir mesele olduğunu belirttiği anlaşılıyor. "Reklamist" firması ile yapılan anlaşmalarda daha ekonomik çözümler sağlandığını ve kamunun parasını koruduğunu ifade ediyor. Taşkın ise global ajanslarla yapılan anlaşmaların avantajlarından bahsediyor ve BDDK ile yaşanan bazı zorluklara değiniyor.

Usulsüz İhale ve Kişisel Veri Kullanımı İddiaları

Soruşturma dosyasında, "Reklam İstanbul" firmasının 2022-2024 yılları arasında 70'ten fazla usulsüz ihale aldığı belirtiliyor. Ayrıca firari şüpheli Emrah Bağdatlı'nın da İstanbul'da yaşayan vatandaşların kişisel verilerini ele geçirdiği ve bu verilerin İBB'de kullanıldığı iddialar arasında yer alıyor.


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