İBB'ye Yönelik Yolsuzluk ve Terör Soruşturması Devam Ediyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin ifade işlemlerini sürdürüyor. Bu kapsamda, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında çeşitli suçlamalarla soruşturmalar devam ediyor.

Soruşturmanın Detayları

Başsavcılık, İmamoğlu ve diğer şüpheliler hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarıyla ilgili soruşturmalar yürütüyor. Ayrıca, İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 kişi hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçlamaları bulunuyor.

Gözaltına Alınan Kişiler

Operasyon kapsamında gözaltına alınanlar arasında İBB Başkanı İmamoğlu, İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve şarkıcı Ercan Saatçi de yer alıyor. Bu kişilerin ifade işlemleri İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Yerleşkesi'nde devam ediyor.

87 şüpheli gözaltında

Yolsuzluk soruşturmasında İmamoğlu dahil 83 şüpheli gözaltında

10 şüpheli firari

7 şüpheli yurt dışında

Terör örgütü PKK/KCK soruşturmasında 7 şüpheliden 4'ü gözaltında

3 şüpheli firari



