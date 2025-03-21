Tüketici Güven Endeksi Martta Arttı

Tüketici güven endeksi Mart ayında aylık bazda yüzde 4,6 artış göstererek 85,9 seviyesine ulaştı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mart ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı. TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliğiyle yürütülen Tüketici Eğilim Anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Şubat ayında 82,1 iken bu ay yüzde 4,6 artışla 85,9 seviyesine çıktı. Bu artışla birlikte endeks, Mayıs 2023'ten sonraki en yüksek seviyesine ulaşarak, 22 ayın zirvesini gördü. Söz konusu dönemde endeks 91,1 olarak kaydedilmişti.

Hanenin Maddi Durumu ve Beklentileri

Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi geçen ay 65,6 iken Mart ayında yüzde 8,2 artışla 70,9'a yükseldi. Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi ise Şubat ayında 83,1 iken bu ay yüzde 2 artarak 84,7 seviyesine ulaştı.

Genel Ekonomik Durum Beklentisi

Geçen ay 79,3 olan gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi yüzde 6,7 yükselişle Mart ayında 84,6'ya çıktı.

Dayanıklı Tüketim Mallarına Harcama Düşüncesi

Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi ise Şubat ayında 100,3 iken bu ay yüzde 2,8 artışla 103,2 olarak hesaplandı.