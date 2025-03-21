2025 Kaymakamlık Sınav Sonuçları Açıklandı

2025 İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı'nın sonuçları açıklandı. 23 Şubat 2025 tarihinde gerçekleştirilen sınavın madde analizleri ve cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlandı. Ayrıca, yapılan itirazlar bilimsel açıdan değerlendirildi. Bu değerlendirmeler sonucunda, Alan Bilgisi Testi temel soru kitapçığındaki 23 numaralı sorunun doğru cevabının "E" yerine "B" olarak düzeltilmesine ve 63 numaralı sorunun iptal edilmesine karar verilmiştir.

Sınav Sonuçlarına Nasıl Ulaşılır?

Adaylar, sınav sonuçlarına 21 Mart 2025 tarihinde saat 10.30'dan itibaren ÖSYM'nin resmi web sitesi olan https://sonuc.osym.gov.tr adresinden erişebilirler. Sonuçlara ulaşmak için T.C. kimlik numarası ve aday şifresi gereklidir.

ÖSYM Duyurusu

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.ÖSYM BAŞKANLIĞI

2025-Kaymakamlık: Cevap Kağıtları ve Aday Cevapları Erişime Açıldı

23 Şubat 2025 tarihinde yapılan 2025 İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (2025-Kaymakamlık) sonuçları adaylar için erişime açılmıştır. Adaylar, sınavda kullandıkları cevap kağıtlarının görüntülerini, işaretlemelerini ve bu işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunarak elde edilen sonuçlarını ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden görüntüleyebilirler. Bu bilgiler, 21 Mart 2025 tarihinden itibaren 10 gün süreyle saat 10.45'ten itibaren erişilebilir olacaktır.

Cevap Kağıdı Görüntüleme ve Doğru Cevaplar

Adaylar, ÖSYM'nin internet sitesine T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile giriş yaparak, "Cevap Kağıdı Görüntüleme" ekranından sınavda kullandıkları cevap kağıdını görebileceklerdir. Bu ekran, adayların işaretlemelerini, optik okuyucu sonuçlarını ve doğru cevapları içerir. Ayrıca, adaylar her bir soru numarasına tıklayarak soruların köklerini, cevap seçeneklerini ve doğru cevapları inceleyebilirler. Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın diziliminde sunulmaktadır.

Test Sonuçları ve Puanlama

İlgili sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile birlikte ham puanları da gösterilmektedir. Bu sayede adaylar, sınav performanslarını detaylı bir şekilde analiz etme imkanına sahip olmaktadır.