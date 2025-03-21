Bebeğini emzirirken eşi tarafından bıçaklandı

KONYA'da yaşanan üzücü bir olayda, 2 çocuk annesi Zeynep Y., 4 aylık bebeğini emzirdiği sırada eşi Abdülsamet Y. tarafından darp edilip, kayınvalidesinin evine kaçtıktan sonra sırtından bıçaklanarak yaralandı. Gözaltına alınan Abdülsamet Y., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tedavi sonrası taburcu olan Zeynep Y., "Öldürülen kadınlardan olmak istemiyorum. Öldürüldükten sonra adım duyulsa ne olur?" diye konuştu.

Olayın Detayları ve Zeynep Y.'nin Yaşadıkları

Olay, Karatay ilçesi Saraçoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Zeynep Y., 4 aylık bebeğini emzirirken, eşi tarafından darp edildi ve ardından kayınvalidesinin evine sığındı. Ancak eşi peşinden gelerek onu sırtından bıçakladı. Zeynep Y., Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı ve bir süre tedavi gördü. Polis tarafından gözaltına alınan Abdülsamet Y., mahkeme kararıyla serbest bırakıldı.

Geçmişte Yaşanan Şiddet ve Tehditler

Zeynep Y., daha önce de eşinden şiddet gördüğünü ve çocukları için katlandığını belirtti. "Çocuklarım için katlanıyordum. Bazen beni kapının önüne koyduğu günler oluyordu. Öldürülen kadınlardan olmak istemiyorum," dedi. Ayrıca, çocuklarının hayatından endişe duyduğunu ve eşinin tehditleriyle karşı karşıya kaldığını ifade etti.

Üçüncü Uzaklaştırma Kararı

Zeynep Y., kendisinin ve çocuklarının güvenliği için üçüncü kez uzaklaştırma kararı aldırdığını belirtti. Eşi tarafından tehdit edilerek uzaklaştırma kararlarını geri çektirildiğini ancak son olaydan sonra tekrar uzaklaştırma kararı aldığını söyledi.

Avukatın Açıklamaları ve Çocukların Durumu

Zeynep Y.'nin avukatı Şükrü İnci, müvekkilinin çocuklarının gözü önünde bıçaklandığını ve adli kontrolle serbest bırakılmasının üzücü olduğunu belirtti. Çocukların eşinin ailesi tarafından kaçırıldığını ve şu an çocuklardan haber alınamadığını ifade etti. Adli kontrol kararına itiraz ettiklerini ve müvekkilinin can güvenliğinden endişe duyduklarını söyledi.